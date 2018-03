© Anbieter

FaktboxName: MonopolySystem: iOS (ab 3.0), Android, Windows Phone (ab 7.0)Aktuelle Version: 1.2.9Preis: 0,79/5,99 Euro (iOS), 3,99 Euro (Android), 4,99 Euro (Windows Phone)Link: eamobile.com

Ein Spiel für Jung und Alt, zeitlos, spannend und gesellig. Ziel ist es, ein möglichst großes und ertragreiches Grundstücksimperium aufzubauen und durch das Einkassieren immer höherer Mieten seine Mitspieler in den Bankrott zu treiben. Das 3D-Remake von Electronic Arts für Smartphones und Tablets besticht durch Liebe zum Detail, übersichtliche Umsetzung und angenehmes Ambiente dank stilvoller Musik, wechselbarem Hintergrund und sympathischen Spielanimationen. Die Steuerung klappt intuitiv per Wisch- und Tippgesten sowie eindeutig beschrifteten Navigationsleisten; selbst die Spielregeln lassen sich ein Stück weit anpassen. Maximal vier Spieler sitzen am virtuellen Tisch, drei weitere können sich per WLAN oder Bluetooth übers lokale Netzwerk mit einklinken. Wer lieber alleine spielt, der kann den Computer in drei Schwierigkeitsstufen herausfordern.

App des Tages: Monopoly "Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über Los, ziehe nicht ..." - die Spielanweisung kennt wohl fast jeder. Monopoly ist der Klassiker schlechthin.

