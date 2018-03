App des Tages: On Air

Die iOS-App On Air will eine komplette TV-Zeitschrift auf dem vergleichsweise kleinen Display des iPhones abbilden. Wie gut das gelingt haben wir uns angesehen.

On Air

Version: 3.1.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Nicht mehr und nicht weniger als die "perfekte TV-Zeitung für dein iPhone oder iPad" verspricht die Beschreibung der App On Air. Abgedeckt werden Deutschland und Österreich (inklusive Sky) und die Schweiz.

Persönliche TV-Zeitschrift

On Air behilft sich mit einem einfachen Trick, um das TV-Programm auf ein für die Größe eines iPhone-Displays sinnvolles Maß einzudampfen: Die App lässt den Nutzer entscheiden, welche Sender ihn überhaupt interessieren.

In Kombination mit Filterfunktionen wie ,"Jetzt," und ,"20:15 Uhr," schrumpft die Menge der gleichzeitig anzuzeigenden Sendungen auf ein übersichtliches Maß zusammen. Über die Suchfunktion lässt sich der gesamte Sendungsbewusstsein zudem nach Stichworten durchsuchen. Auch eine Suche nach Wiederholungen ist in der App enthalten.

Bildergalerie Galerie TV-Zeitschrift für iPhone und iPad Galerie: On Air On Air will eine komplette TV-Zeitschrift auf dem Display des iPhones abbilden.

Mit iMDB und Push-Benachrichtigungen

Für jede Sendung gibt es neben der Anfangs-und der Endzeit auch eine ausführliche Beschreibung des Inhaltes und oft auch der Schauspieler. Außerdem durchsucht On Air Wikipedia, das Online-Filmlexikon iMDB und Twitter nach weiteren Informationen bzw. thematisch passenden Posts.

Youtube durchforstet On Air nach passenden Trailern. Sie können sich per Push-Benachrichtigung an eine Sendung erinnern lassen oder diese bequem in den Kalender von iPhone bzw. iPad übernehmen. Außerdem können Sie Freunde per Facebook, Twitter und E-Mail auf Sendungen hinweisen.

Preis und Verfügbarkeit

On Air ist ein kostenloser Download, den sie in Apples App Store erhalten. Die App funktioniert sowohl auf dem iPhone wie auch auf dem iPad. Auf Letzterem ist sie etwas übersichtlicher. On Air ist werbefinanziert, wobei sich die Einblendungen in einem erträglichen Umfang bewegen. Gegen eine Gebühr von rund sieben Euro pro Jahr lässt sich die Werbung abschalten.

