App des Tages: Perfect Browser

Der iPhone-Browser bietet eine clevere Vollbildansicht, flexible Einstellungen und kann Webseiten via VGA, HDMI oder über AirPlay auf Monitoren darstellen.

© connect Perfect Browser

Sein Name steigert die Erwartungen an den Perfect Browser, der in puncto Benutzerfreundlichkeit wenig Wünsche offen lässt. Tab-Reiter, Adress- und Menüleiste kann man einzeln ausblenden; das schafft Platz nach Belieben und lässt sich auch auf Knopfdruck für den Vollbildmodus fixieren.

Flexible Einstellungen

Verlinkte Seiten landen im aktuellen oder in einem neuen Tab, der alternativ im Hintergrund lädt. Was beim Öffnen eines neuen Tabs passieren soll, lässt sich festlegen. Das spart in der Praxis Zeit, wenn etwa statt der Homepage oder Favoritenanzeige direkt auf die Adress- oder Suchfeldeingabe fokussiert wird.

Anzeige

© Perfect Browser Perfect Browser

Dank der Seitennavigation mit Direktsprüngen zum Seitenanfang oder -ende und der optionalen Scrollbar lässt sich auch ein 140 Seiten starkes PDF schnell überfliegen. Letzteres kann man für den Offline-Betrieb speichern, aber nicht exportieren.

Text-Editoren für iPhone und iPad

Außergewöhnlich sind die Quellcode-Anzeige und die Möglichkeit, einzelne Formulardatensätze zu löschen. Und wer seine Internetpräsenz im großen Kreis vorstellen möchte, kann sie über VGA, HDMI oder über AirPlay auf einen Monitor ausgeben.

Preis und Verfügbarkeit

Den Perfect Browser gibt's für 0,99 Euro in Apple App Store bzw. iTunes. Die iPad-Version ist für 2,99 Euro zu haben.

Anzeige

Mehr zum Thema Android- und iPhone-Browser App des Tages: Google Chrome Googles Chrome Browser ist eine interessante Alternativen zu den vorinstallierten Browsern auf iOS- und Android-Geräten.

Ratgeber Facebook, Twitter und Co. effektiv nutzen Social Media und kein Ende: Lesen Sie, wie Sie Facebook, Twitter und Google+ per Smartphone besonders effektiv nutzen können. Smartphone-Browser UC-Browser im Test Der UC-Browser ist auf vielen Plattformen zu Hause. Der Smartphone-Browser überzeugt im Test mit viel Komfort und einigen tollen Features wie einem…

iCloud-Update Find my iPhone-Lücke nach Skandal um Promi-Nacktbilder… Apple behebt eine Sicherheitslücke im iCloud-Dienst "Find my iPhone". Diese Schwachstelle könnte für die gestohlenen Nacktfotos von Promis… Messenger-App mit Telefonie WhatsApp-Anrufe jetzt auch mit iOS-App möglich Bald können alle Nutzer über WhatsApp telefonieren. Die Anruf-Funktion der beliebten Messenger-App wird nach und nach auch auf iOS-Geräten ausgerollt.