App des Tages: Qype

Name: Qype

Version: 4.7.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Für Qype sehen wir ziemlich genau zwei Einsatzgebiete: Entweder man ist in einer unbekannten Stadt unterwegs, oder man möchte einfach mal in bekannten Gefilden etwas Neues ausprobieren.

In beiden Fällen ist Qype genau die richtige App.

Nutzerwertungen als großes Plus

Das Pfund, mit dem sie wuchern kann, sind die unzähligen, von Nutzern zusammengetragenen Bewertungen für die unterschiedlichsten Arten von Unternehmen. Deshalb finden Sie mit Qype nicht nur Restaurants, Cafes und Kneipen, sondern auch Einkaufsgelegenheiten, Banken, Tankstellen, Kinos und mehr. Doch der Reihe nach.

Die wohl wichtigste Funktion von Qype ist Um dich herum. Kurz angetippt führt sie zu einer Liste der in Qype hinterlegten Kategorien. Tippen Sie hier zum Beispiel auf Restaurant, so zeigt Qype Ihnen alle in der Nähe gelegenen Restaurants an.

Übersichtliche Darstellung

Dank der auffälligen, roten Sternchen lässt sich auf einen Blick erfassen, welche Restaurants gut, und welche weniger gut bzw. noch unbewertet sind. Außerdem zeigt Qype Ihnen die ungefähre Entfernung für jeden Eintrag an. Logisch, dass die App dazu auf den automatisch vom iPhone ermittelten Standort des Benutzers zugreifen möchte.

Qype liefert Empfehlungen für Restaurants, Bars, Cafes und andere Unternehmen.

Tippen Sie einen der Einträge in der Kategorie an, so gelangen Sie zur Detailansicht. Hier erhalten Sie Kontaktdaten und können die einzelnen Bewertungen lesen. Außerdem lassen sich Fotos hochladen und sie können, ähnlich wie bei Foursquare, einchecken. Durch Antippen des Kartensymbols veranlassen Sie Qype dazu, den ausgewählten Eintrag in einer Landkarte anzuzeigen. Der Standort lässt sich außerdem an Google Maps übertragen, was die Navigation erleichtert.

Rabattaktionen inklusive

Als auf dem platten Land nur leidlich brauchbar erweist sich die Gutschein-Funktion. Sie zeigt Rabattmöglichkeiten für in der Nähe gelegene Unternehmen. In größeren Städten ist das allerdings kein Problem. Hier ist auch die durchschnittliche Zahl der pro Eintrag vorhandenen Bewertungen höher.

Dadurch sinkt das Risiko, dass wenige Einträge, die noch dazu vielleicht vom Unternehmensinhaber "gesteuert" wurden, das Ergebnis verzerren. Generell gilt: verzeichnet ein Unternehmen erst wenige Bewertungen, sollten Sie sich weniger auf die Sterne verlassen und die Bewertungstexte gründlicher lesen. Nach dem Besuch können Sie anderen Qype-Nutzern helfen, indem sie selbst Bewertungen verfassen. Auch das ist mit der App möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Qype steht als kostenloser Download in Apples App Store bereit. Die Nutzung ist auch ohne die Einrichtung eines kostenlosen Benutzerkontos möglich. Wer eigene Bewertungen veröffentlichen möchte, kommt um eine Registrierung aber nicht herum.

