Bei diesem Klassiker geht es darum, mit der richtigen Taktik die Weltherrschaft an sich zu reißen.

© Anbieter App des Tages: Risiko

FaktboxName: RisikoSystem: iOS (ab 3.0), Blackberry OSAktuelle Version: 1.5.92Preis: 2,39 Euro (iPhone / iPad), 3,99 (Blackberry)Link: iTunes

Beim Strategiespiel Risiko positionieren Spieler auf einer vereinfachten Weltkarte ihre Truppen in verschiedenen Ländern und versuchen durch geschicktes Taktieren und mit dem nötigen Quäntchen Glück beim Würfeln verfeindete Länder, Kontinente oder gleich die ganze Welt einzunehmen. Wer als Erstes seine Mission erfüllt, gewinnt. Electronic Arts ist die mobile Umsetzung sehr gut gelungen; schicke Comicanimationen und authentische Soundeffekte verleihen der App besonderes Flair. Gespielt wird entweder alleine gegen den Computer, maximal zu sechst an einem Gerät oder per WLAN oder Bluetooth im lokalen Netzwerk. Einen Online-Modus sucht man leider vergeblich.

