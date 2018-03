Die Ausgangssituation: Abitur - und dann? Studium oder gleich in den Job? Die Entscheidung will auch beim "Spiel des Lebens" gut überlegt sein, denn hier geht's ums ganz große Geld.

© Hersteller App des Tages: Spiel des Lebens

FaktboxName: Spiel des LebensSystem: iOS (ab 3.0) / Android (ab 2.0)Aktuelle Version: 1.1.28 (iOS) / 1.2.07 (Android)Preis: 0,79 Euro (iPhone) / 3,99 (iPad) / 3,99 (Android)Link: Google Play Store / iTunes

Anzeige

Ob nun Rechtsanwalt, Handwerker, Bundeskanzler oder Rockstar: Wer am Ende seiner Laufbahn im wohlverdienten Ruhestand am meisten Zaster und Statussymbole in der Tasche hat, gewinnt das Spiel. Dabei gilt es sta?ndig Entscheidungen zu treffen: Will ich ein Familienleben oder Single bleiben? Reicht eine Blockhütte oder muss es eine Luxusvilla sein? Spiele ich mit Risiko oder gehe ich den sicheren Weg?

Die elektronische Umsetzung des Spiels ist Electronic Arts ausgesprochen gut gelungen, die Animationen und Effekte beeindrucken. Wenn die Situation es zula?sst und sich eine Spielkarte einsetzen la?sst, kommt automatisch eine entsprechende Meldung. Das ist praktisch, bremst auf Dauer aber ein wenig den Spielspaß.

Praxis: Pflicht-Apps für Android Nichtsdestotrotz ist dieser aber vor allem bei der Tablet-Version langanhaltend. Bis zu sechs Spieler können gleichzeitig eine Laufbahn starten, Einzelspiele gegen den Computer sind ebenfalls mo?glich. Was fehlt, ist ein Online-Modus.

Bildergalerie Galerie App-Tipps App des Tages: Spiel des Lebens Die Ausgangssituation: Abitur - und dann? Studium oder gleich in den Job? Die Entscheidung will auch beim "Spiel des Lebens" gut überlegt sein, denn…

Anzeige

Mehr zum Thema Tipp des Tages Musikerkennung bei Windows Phones Wow, tolles Stück! Doch wie heißt der Titel und wie heißt die Band? Windows Phone hat eine gut versteckte Musikerkennung an Bord. Wir zeigen, wie Sie…

App Tipps App des Tages: Mass Effect Infiltrator Auf Konsole und PC ist Mass Effect längst Kult. Jetzt erobert das Science-Fiction-Abenteuer auch Android-Smartphones und lässt es dabei richtig… Games-Apps App des Tages: Trivial Pursuit Bei der "Jagd ums Allgemeinwissen" dreht sich alles um das korrekte Beantworten diverser Fragen aus den unterschiedlichsten Kategorien.

App des Tages App des Tages: Max Payne mobile Der preisgekrönte Action-Shooter "Max Payne" ist endlich für Android-Smartphones und Tablets verfügbar. App-Tipps Top-Spiele für Android-Smartphones Lust auf ein bisschen Unterhaltung und Spaß für zwischendurch? Dann sind das die richtigen Spiele für Sie und Ihr Android-Smartphone.