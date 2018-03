App des Tages: Tiny Flashlight

© Arnulf Schäfer, Screenshot Tiny Flashlight - die kostenlose Taschenlampen-App

Tiny Flashlight ist ein praktischer Helfer für kleinere und größere Notfälle. Die App erweitert die bei einigen Smartphone vorhandene Taschenlampenfunktion um weitere Lichtfunktionen. Acht spezielle Leuchtvarianten bietet die App - von der hellen Taschenlampen-Funktion mit Hilfe des LED-Fotolichts bis zum aufblinkendem blauen und orangenem Warnlicht, das vom Smartphone-Display abgestrahlt wird. Praktisch: Die helle Taschenlampen-Funktion und WarnlichterEin Teil der Lampen sind sehr nützlich. So ersetzt die Taschenlampen-Funktion über das LED-Fotolicht im Nahbereich eine Taschenlampe. Die weniger stromaufwändige Glühlampenfunktion hilft in der Dunkelheit bei der Suche nach Namensschildern, Klingelknöpfen und vielem mehr. Tiny Flashlights bietet aber auch Signallichter in verschiedenen Formen wie etwa das Warnlicht (zwei abwechselnd blinkende gelbe Lampen) oder Blaulicht (ein jeweils Blau oder Orange aufblitzendes Licht) um sich in Notfällen bemerkbar zu machen.

Nette Gimmicks gibt es auchAber auch einige Gimmicks sind dabei: Stroboskop-Licht zum Beispiel, dessen Frequenz und Leuchtdauer flexibel einstellbar ist. Oder das Farblicht, bei dem die Farbe variabel veränderbar ist. Auch das Morselicht gehört in diese Kategorie. Bei dieser Funktion sendet das Smartphone, nachdem ein Text eingegeben wurde, die entsprechenden Morsesignale. Angenehm ist beim Tiny Flashlights, dass diese vielen Anwendungen recht unkompliziert auf einen Griff zu finden und zu aktivieren sind. Ebenfalls: Die App gibt bei stromhungrigen Anwendungen wie etwa der Taschenlampen-Funktion Hinweise auf den aktuellen Energiezustand des Akkus. Läuft auf vielen Android-SmartphonesDie App funktioniert auf vielen Android-Smartphones mit und ohne LED-Fotolicht. Jedoch stehen nur bei Smartphones mit LED-Fotolicht alle Funktionen zur Verfügung. Bei Mobiltelefonen ohne Fotolicht, entfallen die Lichtfunktionen, die via LED abgestrahlt werden. Tiny Flashlights unterscheidet sich von anderen Taschenlampen-Apps, wie etwa Brightest Taschenlampe, Taschenlampe oder Taschenlampe LED HD durch seine viel größere Auswahl an Lichtvarianten. Preise Die App ist kostenlos. Tiny Flashlight finanziert sich über Werbung, die im Display eingeblendet wird. Die Werbeabrufe verringern die Akkuausdauer. Wir haben Tiny Flashlight mit dem Samsung Galaxy S 2 getestet.

