© Anbieter Trivial Pursuit app

FaktboxName: Trivial PursuitSystem: iOS (ab 3.0)Aktuelle Version: 1.1.43Preis: 0,79 Euro (iPhone) / 3,99 (iPad)Link: iTunes

Electronic Arts hat den Klassiker digitalisiert und in hübscher 3D-Grafik aufbereitet; nette Animationen und Musik untermalen das Geschehen.

Praxis: Unsere Lieblingsspiele für das iPhone Ziel des Spiels ist es, seine Figur mit sechs sogenannten Purtings der unterschiedlichen Kategorien zu füllen; für jede richtige Antwort auf dem entsprechenden Spielfeld erhält man ein solches Tortenstück.

Für langanhaltenden Spielspaß ist ebenfalls gesorgt: Per In-App-Purchases lassen sich für schlanke 79 Cent neue Fragenkataloge etwa zu Sport- oder Filmwissen herunterladen. Im Multiplayer-Modus treten bis zu vier Spieler an einem Gerät gegeneinander an; über Wi-Fi können drei weitere Spieler der lustigen Runde beitreten.

Bildergalerie Galerie App-Tipps App des Tages: Trivial Pursuit Bei der "Jagd ums Allgemeinwissen" dreht sich alles um das korrekte Beantworten diverser Fragen aus den unterschiedlichsten Kategorien.

