App des Tages: Twitter

© Twitter Twitter App Icon

Faktbox

Name: Twitter

Version: 4.2

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Twitter

Anzeige

Die Twitter-App greift auf die in den iPhone-Einstellungen konfigurierten Twitter-Konten zu. Sie erfordert daher keine weitergehende Einstellung und kann sofort genutzt werden.

Das Verfassen eigener Tweets erleichtert Twitter durch vier Knöpfe, über die Sie die Namen anderer Nutzer und Hashtags (jeweils mit automatischer Vervollständigung), Bilder und Ihren Aufenthaltsort einfügen können. Ein Zähler zeigt automatisch die aktuelle Zeichenzahl an.

Die App ist in vier Rubriken unterteilt, die sich über Knöpfe am unteren Rand des Displays aufrufen lassen. Die Startseite enthält die Timeline, das heißt eine Übersicht der letzten von Ihnen abonnierten Tweets. Tippt man eine Nachricht an, wird diese im Detail angezeigt. Jetzt können Sie den Tweet zum Beispiel in die Favoriten befördern, ihn beantworten, retweeten oder zitieren. Außerdem lassen sich in der Nachricht enthaltene Links vertwittern, kopieren, per E-Mail weiterleiten, usw.

Unter "Verbinde" finden Sie "Interaktionen" und "Erwähnungen", also Nachrichtenwechsel beziehungsweise Nachrichten, in denen Ihr Benutzername erwähnt wurde. Die Rubrik "Entdecke" enthält die Suchfunktion, die wahlweise Kurznachrichten oder Benutzernamen durchsucht. Was fehlt ist eine Möglichkeit, Suchen abzuspeichern. Etwas versteckt in der Rubrik "Account" entdeckten wir dann die Direktnachrichten. Hier können Sie auch - sofern vorhanden - zwischen mehreren Twitter-Benutzerkonten hin und her wechseln.

Bildergalerie Galerie Galerie App: Twitter Die Timeline nutzt das verhältnismäßig kleine iPhone-Display sinnvoll aus, ohne überfrachtet zu wirken.

Insgesamt hinterlässt die Twitter-App einen ausgereiften Eindruck. Außerdem ist sie sehr übersichtlich und auch grafisch gefällig. Nützliche Zusatzfunktionen, etwa eine Stummschaltung für nervige Twitterer oder die Anbindung anderer Dienste aus dem Twitter-Universum, sucht man hier aber vergebens. Unverständlich ist, warum sich die App ausschließlich im Hochkant-Modus betreiben lässt und das Drehen des iPhones nicht berücksichtigt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Twitter-App steht als kostenfreier Download in Apples App Store zur Verfügung. Als so genannte Universal-App nutzt sie sowohl das Display des iPhones wie auch das des iPads optimal aus. Die gelegentlichen Werbeeinblendungen halten sich nach unserer Erfahrung in erträglichen Grenzen.

Anzeige

Mehr zum Thema Findet iPhones, iPads und Macs App des Tages: Mein iPhone suchen Wer ein iPhone, ein iPad und oder einen Mac sein Eigen nennt, der sollte auch die Anwendung "Mein iPhone suchen" kennen. Sie hilft dabei, die…

Fotoabzüge vom iPhone App des Tages: Aldi Photo App Der Name Aldi steht für gute Qualität zum fairen Preis. Doch eine durchschnittliche Bewertung von nur zweieinhalb Sternen für die Aldi Photo App lässt… Kalorienzähler fürs iPhone App des Tages: FooDDB Mit FooDDB führen Sie ganz bequem ein Ernährungstagebuch samt Kalorienzählen und leben dadurch gesünder. Wir haben uns die App auf dem iPhone…

iPhone als Festnetz-Telefon App des Tages: Sipgate Mit der App Sipgate nehmen Sie Ihre Festnetz-Rufnummern überall dort mit hin, wo Sie über einen Internet-Zugang verfügen. Je nach Mobilfunkanbieter… iOS und Android Microsoft veröffentlicht Apps für Outlook und Office Microsoft veröffentlicht die finale Version von Word, Excel und Powerpoint für Android. Dazu kommt eine Outlook-App für Android und iOS.