App des Tages: Voxer Walkie-Talkie PTT

Faktbox

Name: Voxer Walkie-Talkie PTT

Version: 2.4.2

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Voxer Walkie-Talkie PTT

Voxer, eine App für iPhone und für Android-Smartphones, ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Instant-Messenger. Sie können Ihre Freunde in einer Kontaktliste versammeln und sich mit ihnen über Textnachrichten unterhalten. Die eigentliche Stärke von Voxer ist aber die Kombination von Textnachrichten und Sprachnachrichten.

So können Sie statt Textbotschaften auch einfach kurze Sprachnachrichten versenden. Dazu halten Sie wie bei einem Walkie-Talkie die "Drücken zum Reden"-Taste gedrückt und sprechen einfach los. Ihre Nachricht wird anschließend in das Voxer-Netzwerk hochgeladen. Beide Arten von Botschaften erscheinen im Chat-Fenster in der gewohnten, chronologischen Reihenfolge. Allerdings sind Sprachnachrichten mit einem Wiedergabeknopf versehen, ihre Übermittlung dauert länger und belastet bei 3G-Verbindungen das Datentransfer-Volumen stärker.

Gruppenchats und Facebook inklusive

Gruppenchats und Facebook inklusive

Voxer ermöglicht auch Gruppen-Chats. Außerdem können Sie Fotos über die App an Ihre Freunde schicken. Die Bedienung von Voxer fällt leicht. Um einen neuen Chat zu starten, markieren Sie einfach die entsprechenden Kontakte in der Kontaktliste, geben der Unterhaltung einen Betreff und los geht's. Jeder Chat verfügt über Einstellungen, in denen Sie zum Beispiel die Lautstärke regeln können. Hier lässt sich auch festlegen, ob Voxer Sie auf neue Nachrichten hinweisen soll. Obendrein ist Facebook in die App integriert.

Preis und Verfügbarkeit

Voxer ist eine Gratis-Anwendung, die Sie über Apples AppStore beziehen können. Der Hersteller verzichtet auf die Einblendung von Werbebannern. Die Nutzung erfordert eine kostenlose Benutzerregistrierung sowie eine Internet-Verbindung.

