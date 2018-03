App des Tages: Wikihood

© icon icon

Name: Wikihood

Version: 6.09.5

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Anzeige

Wie so oft bei guten Apps ist auch Wikihood nicht mehr und nicht weniger als die exzellente Umsetzung eines einfachen Grundprinzips. Die iPhone-App zeigt Ihnen alle Wikipedia-Einträge für Ihren aktuellen Aufenthaltsort. Dazu greift die App auf die vom iPhone bereitgestellten Standortinformationen zu und benötigt natürlich auch eine mobile Internet-Verbindung. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, verwandelt sich das iPhone dank Wikihood in einen Reiseführer.

Witzigerweise müssen Sie gar nicht in entfernte Länder und Städte reisen, um von Wikihood zu profitieren. Es ist schon spannend, wie viele neue Infos die App selbst zu Orten liefert, die man schon seit Ewigkeiten sein Zuhause nennt. Der Vollständigkeit halber müssen wir aber auch erwähnen, dass sich diese positiven Überraschungen in größeren Städten häufiger einstellen als auf dem platten Land.

Bildergalerie Galerie iPhone App Galerie: Wikihood Wikihood zeigt alle Lexikoneinträge zum aktuellen Aufenthaltsort an.

Wikihood liefert in der Gratis-Version Infos zu Personen, Bauwerken und Orten. Die App sortiert Informationen nach der Entfernung und der Bedeutung des jeweiligen Treffers und zeigt sie in einer Liste an. Zusätzlich gibt es eine Kartendarstellung, die häufig mehr übersicht bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Wikihood ist ein kostenloser Download aus Apples App Store. In der 3,99 Euro teuren Plus-Version finden Sie zusätzliche Infos aus den Kategorien "Wirtschaft" und "Geographie". Außerdem bietet die Bezahl-Version Funktionen zur Recherche in der Wikipedia.

Pocket Earth: Offline-Karten für iPhone und iPad

Bei den iPad-Versionen von Wikihood und Wikihood Plus handelt es sich um eigenständige Apps, was dazu führt, dass Sie für Wikihood Plus zweimal bezahlen müssen, wenn Sie die App auf beiden Geräten nutzen möchten.

Anzeige

Mehr zum Thema App des Tage Pocket Earth: Offline-Karten für iPhone und iPad Die iOS-App Pocket Earth speichert Kartendaten offline auf dem iPhone und dem iPad und bringt einfache Funktionen zur Routenplanung mit.

iPhone-App Aktion: Bosch Navi-App günstiger Bosch spendiert seiner Navi-App für iPhone ein Update. Die Version 1.6 enthält einen Eco-Trainer und erlaubt die Integration eines Fahrtenbuchs. iPhone-Apps Scannen mit dem iPhone Dank Kamera eignet sich das iPhone zum Einscannen von Texten, Belegen oder Visitenkarten. Wir zeigen Apps, die das iPhone zum Scanner machen.

iPhone-Navi Google Maps fürs iPhone ist wieder da! Google Maps für iPhones, iPads und den iPod touch bietet einen Routenplaner, sprachgestützte Navigation, Satellitenansicht und Street View. iOS für iPhone und iPad iOS 8 - Die besten Tipps für das Update iOS 8 erfolgreich auf iPhone oder iPad updaten: Vor der Installation sollten Sie ihre Geräte optimal vorzubereiten. Wir haben zusammengefasst, was Sie…