App des Tages: Xing

Die Welt nutzt LinkedIn, doch in Deutschland hat sich Xing als berufliches Netzwerk durchgesetzt. Grund genug, einen Blick auf die iPhone-App von Xing zu werfen, die in Apples App Store durchschnittlich auf 3,5 Sterne bringt.

Netzwerken per iPhone

© icon icon

Faktbox

Name: Xing

Version: 4.2.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Anzeige

Bekanntlich tun sich soziale Netzwerke schwer damit, wirklich gute Apps zu entwickeln. Prominentestes Beispiel dafür ist Facebook, deren iPhone-App immer noch Kernfunktionen wie die Timeline vermissen lässt. Sorry, wenn wir mit der Tür ins Haus fallen: Xing macht es nicht besser.

Zugegeben: Seit dem letzten großen Versionssprung kommt Xings App deutlich gefälliger daher. Wer Xing einfach nur als Adressbuch und Twitter-Ersatz nutzen möchte, der wird mit der App prima zurecht kommen. Auch das Hinzufügen neuer Kontakte unterwegs klappt. Aber das kann unserer Meinung nach nicht der Anspruch sein.

Bildergalerie Galerie iPhone-App Galerie: Xing-App In Deutschland hat sich Xing als berufliches Netzwerk durchgesetzt. Grund genug, einen Blick auf die iPhone-App von Xing zu werfen.

So zeigt Xing auf dem iPhone Ihnen zwar Ihr Profil an, doch verändern können Sie es mit Hilfe der App nicht. Die Suchfunktion akzeptiert lediglich Stichworte. Von der erweiterten Suchfunktion der Website, die auch in hunderten "Heinz Müller" den richtigen Kontakt findet, keine Spur. Das selbe gilt für die Xing-Gruppen und Jobs, die es auch nicht auf das iPhone geschafft haben.

Für alle diese Funktionen müssen Sie also doch wieder Safari und die mobile Version von Xing.de verwenden. Letztere ähnelt in Aufmachung und Bedienung der App, übersteigt deren Funktionsumfang aber deutlich und ist deshalb fast immer die bessere Wahl. Vielleicht ist das auch der heimliche Grund dafür, dass es immer noch keine iPad-optimierte Version der Xing-App gibt.

Preis und Verfügbarkeit

Xing ist eine kostenlose App aus Apples App Store. Die Nutzung verschiedener Xing-Funktionen setzt unabhängig von der App einen kostenpflichtigen Premium-Zugang voraus.

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber App des Tages: Qype Die iPhone-App Qype liefert Empfehlungen für Restaurants, Bars oder Cafes. Die Nutzer-Bewertungen erlauben eine gute Einschätzung vor dem Besuch.

TV-Programm für iPhone und iPad App des Tages: On Air Die iOS-App On Air bildet eine komplette TV-Zeitschrift auf dem vergleichsweise kleinen Display des iPhones ab. Microsoft Office aus der Cloud Office 365 Web Apps Mit den Office 365 Web Apps von Microsoft lassen sich Office-Dokumente auch per iPhone, iPad und sonstigen Smartphones und Tablets bearbeiten.

Smarte Apps Die besten Apps zum Bauen und Wohnen Auch dafür gibt's eine App: Rund um die Suche und Finanzierung von Immobilien, Haus- und Umbau, Umzug und Einrichtung tummeln sich viele digitale… Gratis-App Scannen unter Android mit Google Drive Wie Sie aus Ihrem Android-Smartphone einen Scanner machen: Mit der App Google Drive geht's einfach, bequem und gratis.