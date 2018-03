Radio-Streams auf der ganzen Welt bieten Musik pur für so gut wie jeden Geschmack. Der Empfang ist gratis - egal wie lange Sie zuhören. Wir stellen Webradio-Apps fürs Smartphone und Tablet vor.

Kostenlos und legal empfangen Sie am Smartphone und Tablet aktuelle Musik per Webradio. Haben Sie die richtigen Sender erst einmal gefunden, hören Sie genau das, was Ihrem Geschmack entspricht.

Dabei steht ein riesiger Fundus an Musikstücken zur Auswahl, denn weltweit sind zig Tausend Radiostationen on air, die via WLAN oder mobiler Datenverbindung über Webradio-Apps für Android, iOS und Windows Phone zu empfangen sind.

Riesige Musikauswahl

Dank Audio-Streaming hat sich im Web eine neue Kultur des Radiomachens gebildet. Neben den populären Radiovollprogrammen von Antenne Bayern, Funkhaus Europa oder Radio Energy bekommen Sie via Internet-Verbindung auch das Programm unzähliger kleinerer Stationen, beispielsweise Ligwalagwala aus Johannisburg, Heart Radio aus Taiwan oder Triple M Brisbane aus Australien.

Internationale Radiosender strahlen häufig ein Spartenprogramm aus, etwa nur Rap, Blues oder Heavy Metal. Im analogen Radio sucht man vergleichbare Sender meist vergeblich. Auch Privatleute betreiben eigene Sender - ohne kommerzielle Interessen. Dadurch haben selbst weniger populäre Programme eine Chance und so kommen auch Anhänger eines ausgefallenen Musikgeschmacks auf ihre Kosten.

Die Tonqualität schwankt

Die Qualität, mit der die Webradios senden, hängt von der verwendeten Bitrate ab, und kann dementsprechend schwanken. Mit ein wenig Ausprobieren finden Sie aber die richtigen Sender und kommen in den Genuss von echtem Hifi-Stereo. Das Mitschneiden von Web-Radioprogrammen für den privaten Gebrauch ist übrigens erlaubt - manche Webradio-Apps enthalten daher eine Aufnahmefunktion.

