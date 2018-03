Apple iPhone 5: So könnte es aussehen

© Apple Apple Inc.

Am Montag, den 6. Juni, gab Apples auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC rein gar nichts zum Thema iPhone preis - obwohl viele damals an die erste offizielle Ankündigung glaubten. Stattdessen standen im Vordergrund: Die neueste Version des Mac-Betriebssystems OS X Lion oder iOS 5 für die mobilen Geräte iPhone, iPod Touch und iPad.

Dementsprechend überschlägt sich die Gerüchteküche rund um das Aussehen, die Ausstattung und das Relasedatum des iPhone 5 weiter in vollen Zügen. Aktuell wird u.a. über einen Launch der nächsten Smartphone-Version im Herbst spekuliert. Sicher ist: Das iPhone 5 kommt - irgendwann. connect hat die einschlägigen Foren durchforstet und fasst zusammen, was in den Gerüchteküchen in Töpfen brodelt.

