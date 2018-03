Apple Pay in Deutschland nutzen - so geht’s

Dank Apple Pay ersetzt das iPhone die Kreditkarte. Mit einem Kniff ist der in Deutschland noch nicht offiziell gestartete Dienst schon jetzt verfügbar.

Apple Pay basiert darauf, dass Sie Ihre Kreditkarten in der Wallet-App auf Ihrem iPhone speichern. Zum Bezahlen müssen Sie dann lediglich das iPhone in die Nähe der Kasse halten. Das lästige Hantieren mit Unterschrift und PIN entfällt. Außerdem bleiben die Kreditkartendaten für den Händler verborgen, was die Sicherheit des Verfahrens erhöhen soll.​

Offiziell ist Apple Pay in Deutschland noch nicht gestartet. Es gibt aber schon eine ganze Reihe von Geschäften, in denen sich ein entsprechend konfiguriertes iPhone nutzen lässt. In Deutschland gehören viele Märkte von Aldi, Lidl, Penny und Rewe dazu und Tankstellen häufig auch. Generell muss das jeweilige Kassensystem für kontaktlose Zahlungen vorbereitet sein. Eine Unterschrift ist dann nicht mehr notwendig, wenngleich mancher Händler sie aus alter Gewohnheit trotzdem einfordert. Auch mit der Apple Watch funktioniert Apple Pay.​

Bis Apple das (gar nicht mehr so) neue Bezahlsystem in Deutschland startet, bringt Sie ein kleiner Umweg über Frankreich ans Ziel. Im Überblick:

Sie laden die App Boon aus dem französischen AppStore. Mit Hilfe der App registrieren Sie eine MasterCard Kreditkarte. Die MasterCard übertragen Sie anschließend aus Boon heraus in die Wallet-App. Um die Karte dauerhaft in Deutschland nutzen zu können, senden Sie eine Personalausweiskopie an Boon.

In der Bildergalerie zeigen wir, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen müssen:

Weil die MasterCard nur in der App existiert, ist sie binnen Sekunden ausgestellt und einsatzbereit. Der ganze Prozess dauert so nur 15-20 Minuten. Die Karte ist 12 Monate lang kostenfrei, danach kostet sie 99 Cent im Monat. Weil das Kartenkonto in Euro geführt wird, gibt es kein Wechselkursrisiko. Das Kreditkartenkonto wird auf Guthabenbasis geführt, d.h. Sie müssen es aufladen, bevor Sie damit bezahlen können.

Neben einem iPhone benötigen Sie lediglich eine E-Mail-Adresse, die noch nicht mit einem Benutzerkonto bei Apple verbunden ist. Kostenfreie E-Mail-Adressen erhalten Sie zum Beispiel bei GMX und Web.de.

