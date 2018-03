© connect Apps, Apps, Apps

Erst die passenden Apps machen das Smartphone richtig smart. Erst dann liefert es genau das, was Sie von ihm erwarten. Wir haben uns in den weitläufigen App-Shops umgeschaut und stellen Ihnen unsere Lieblings-Apps vor. Und zwar sortiert nach Themengebieten und jeweils für alle Smarpthone-Plattformen. Also egal, ob Sie ein iPhone, ein Android-Smartphone, einen Blackberry oder ein Gerät mit Symbian nutzen: In unserer Auswahl ist für jeden etwas dabei.

Facebook, Twitter, Voice over IP: Die besten Apps rund um soziale Netzwerke

Bildergalerie Galerie Software Smartphone-Apps rund um Faceboo, Twitter, Voip Die besten Smartphone-Apps rund um Facebook, Twitter und Voice over IP für alle Plattformen.

Wissen: Nachschlagwerke, Wörterbücher und Wissenstests

Bildergalerie Galerie Software Wissens-Apps, Lexika und Sprachführer Die besten Smartphones-App für alle Plattformen zum Thema Wissen und Information.

Spiele: Die besten Games für alle Plattformen

Bildergalerie Galerie Die besten Smartphone-Spiele Die besten Spiele-Apps für alle Plattformen.

Multimedia: Filme, Fotos, Musik verwalten und bearbeiten

Bildergalerie Galerie Galerie Die besten Smartphone-Apps rund um Multimedia Vom Videoplayer über Bildbearbeitung bis Songerkennung: Wir stellen die besten Apps für alle Smartphone-Plattformen vor.

