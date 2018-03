© Archiv Smarte Apps - Apps zum Wohnen und Bauen

Mittlerweile findet sich wahrscheinlich kaum mehr ein Lebensbereich, der sich nicht per App fürs Smartphone oder Tablet erleichtern oder steuern ließe. Und gerade in Bereichen, in denen so viel Geld umgesetzt wird wie Hausbau, Immobilienkauf oder Einrichtung, ist das für die App-Programmierer besonders lukrativ.

Wir haben uns umgesehen und die nützlichsten Apps rund ums Bauen und Wohnen zusammengetragen. Überwiegend sind die Anwendungen kostenlos erhältlich, nur wenige muss man zum Preis von 2,69 bis 8,99 Euro kaufen.

Praktische Helfer für ein sparsames Zuhause

Gratis-Apps bezahlt man anders

Allerdings sollte Interessenten klar sein: Gratis-Apps müssen sich auf andere Art finanzieren. Das geschieht durch eingeblendete Werbung oder durch Auswahl und Beschränkung der angebotenen Produkte auf die Sortimente zahlender Werbepartner.

Noch mehr Apps fürs Haus

Wer dies im Kopf behält, profitiert dennoch von mancher cleveren Funktion, die das Leben von der Immobiliensuche und -finanzierung über die Umzugsplanung bis hin zur Auswahl von Baumaterialien, Wandfarben, Tapeten, Armaturen, Möbeln und Ähnlichem bequemer machen kann.

Direkt-Links zu den vorgestellten Apps im Apple App Store (für iOS-Nutzer) und Google Play Store (für Android-Geräte) finden Sie in den Galerien jeweils direkt unter der App-Beschreibung.

Bauen und Planen

Von der Objektsuche übers Bautagebuch bis zum Ausmessen.

Bildergalerie Galerie Smarter Wohnungs- und Hausbau Praktische Apps zum Bauen und Planen Von der Objektsuche übers Bautagebuch bis zum Ausmessen: Häuslebauer können ihre Projekte mit mobilen Anwendungen für Smartphone oder Tablet noch…

Einrichtung

Diese Apps liefern Ideen und Werkzeuge zum Einrichten von Räumen und Gebäuden.

Bildergalerie Galerie Renovierung und Hausbau Apps zur Einrichtung Wer eine neue Wohnung einrichten oder das Haus renovieren möchte, kann sich durch Apps für Smartphone und Tablet inspirieren und unterstützen lassen.…

Materalien

Mit diesen Apps können Sie Farben, Tapeten und Baumaterialien auswählen und ausprobieren.

Bildergalerie Galerie Hausbau und Renovierung Apps zu Baumaterialien Wer ein Haus oder eine Wohnung renoviert, muss viele Entscheidungen treffen. Bei Fragestellungen wie der richtigen Farbauswahl können schon vor dem…

Hilfreiches

Fördermittel, Energiekosten, Gartengestaltung, Umzug: weitere Apps rund um Haus und Bau.

Bildergalerie Galerie Baufinanzierung, Energiekosten, Heizungsbau Hilfreiche Apps rund ums Haus Hausbesitzer und solche, die es werden wollen, können in den App-Stores einige hilfreiche Anwendungen finden. Das Angebot reicht von Informationen zur…

