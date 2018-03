Ganz ohne Gadgets wird der Techie im Urlaub nicht glücklich. Und richtig ausgerüstet, können Smartphone und Co. unterwegs wirklich nützlich sein. Wir zeigen eine Auswahl an praktischem Zubehör und Apps für die Reise.

Auch das Smartphone oder Tablet wollen für den Urlaub gerüstet sein. Ist das Smartphone sicher an der Windschutzscheibe angebracht, kann es die Richtung vorgeben, ist das iPad sicher an den Rücksitzen angebracht, kann es die ungeduldige Jugend bei Laune halten.Wir zeigen praktisches Zubehör, das auf der Reise und am Urlaubsort nützliche Dienste erweist oder auch für Spaß und Unterhaltung sorgt: Von der Authalterung über kompakte Reiselautsprecher bis zur speziellen Navigation für Camper.

Sollte noch eine Navigations-App fehlen: Wir haben die besten für Android und iPhone getestest.

Die Zeiten, als die Nutzung von Handy und Smartphone im Ausland aus Kostengründen tabu war, sind übrigens vorbei. Zumindest innerhalb der EU werden die Auslandstarife ab 1. Juli noch einmal günstiger. Wir haben die neuen Preise und Tarife für Sie zusammengestellt.

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Galerie: Apps und Zubehör für den Urlaub Ganz ohne Gadgets wird der Techie im Urlaub nicht glücklich. Wir zeigen eine Auswahl.

