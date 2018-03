Auch beim Telekom-Rivalen ist die Hotline kostenlos, die Wartezeiten äußerst kurz - allerdings sind die Berater mitunter aufdringlich.

Der Festnetzanbieter kann sich über den DSL-Boom nicht beklagen: Seine Kundenanzahl beim schnellen Internet wuchs binnen kurzer Zeit auf über 2,3 Millionen an. Bleibt da der Service auf der Strecke? Ganz und gar nicht. So zeigten sich die Arcor-Mitarbeiter nicht kurzangebunden, sondern gingen auf die Fragen der Tester ein und lieferten im freundlichen Ton überwiegend eine individuelle Beratung. Was allerdings nervig war: Nicht wenige standen unter Verkaufsdruck und versuchten, die Tester bis zum Schluss zur Bestellung zu drängen. Auch konnte man einige Mitglieder der Arcor-Belegschaft schon mit einfachen Fragen ins Bockshorn jagen: Nach dem Unterschied zwischen DSL-Modem und WLAN-Router gefragt, und was für das Notebook zu Hause geeigneter wäre, schnappte eine Arcor-Frau hörbar nach Luft, bevor sie zunächst zugab, dass sie den nicht kennt. Dann besann sie sich leider keines besseren: "WLAN wird nur über DSL angeboten. Schauen Sie lieber nach, ob Ihr Notebook überhaupt DSL-tauglich ist." Au weia... Doch insgesamt lieferte die Arcor-Truppe eine beachtliche Leistung ab und schnitt im Gesamturteil mit einem soliden und verdienten "gut" ab.

Kosten und ServicezeitenÜBERRAGEND (24 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (106 PUNKTE)connect-UrteilGUT (205 PUNKTE)

