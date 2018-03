© Archiv

Die "AUDIO pure music"-Reihe geht in eine neue Runde. Mit der "one" präsentiert Ihnen AUDIO mit der Unterstützung von BOSE wieder ein exzellentes, unverfälschtes und unkomprimiertes Musikerlebnis. Die Musikaufnahmen sind ungeschnitten, unbearbeitet und kommen direkt aus dem Konzertsaal in Ihr Wohnzimmer - dabei sind Dynamiksprünge von bis zu 60 Dezibel keine Seltenheit.

Auf der neuen "one" sind Werke von Michail Iwanowitsch Glinka zu finden, neben der Sinfonie Nr. 8 von Antonin Dvorak und einer Serenade von Peter Iljitsch Tschaikowsky.

Alle Aufnahmen stammen natürlich vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, unter der Leitung von Marek Janowski.

Wer die CD auf der März-Ausgabe von AUDIO verpasst hat, kann sich diese natürlich nachbestellen unter bestellservice@scw-media.de. Und das passende Booklet finden Sie hier als gratis Download.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber AUDIO Titel-CD 07/08: Great Music - Die 70er AUDIO und Bose lassen fünf Jahrzehnte HiFi- und Musikgeschichte aufleben. Diesmal: Legendäre Aufnahmen der 70er, die Dekade von Hardrock, Disco,…

Ratgeber AUDIO Titel-CD 01/09: Great Music - die 2000er Große Musik ... in großartigen Aufnahmen: AUDIO präsentiert Ihnen "Great Music" dieses Jahrzehnts auf CD. Ratgeber Service: Cover der AUDIO Titel CD "Great Music 1" Große Musik in großartigen Aufnahmen: AUDIO präsentiert Ihnen fünf Jahrzehnte "Great Music" auf CD

AUDIO Titel-CD 11/08: Great Music - Die 90er AUDIO Titel-CD 11/08: Great Music - Die 90er Große Musik ... in großartigen Aufnahmen: AUDIO schenkt Ihnen "Great Music" der 90er Jahre auf CD. Ratgeber AUDIO Great Music Volume 3 - Inhalt und Cover Große Musik in großartigen Aufnahmen: AUDIO präsentiert Ihnen "Great Music" der 1980er Jahre auf CD.