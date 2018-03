© Archiv

AUDIO und Bose lassen fünf Jahrzehnte HiFi- und Musikgeschichte aufleben. In dieser Folge: die Dekade von Hardrock, Disco, Plateauschuhen und Schlaghosen.

Alles eine Frage der Perspektive. Auch, ob man die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, so man sie "live" miterlebt hat, als tolles oder fürchterliches Jahrzehnt erinnert. Dem einen mögen sich das palästinensische Olympia-Attentat 1972 und der dramatische "deutsche Herbst" 1977 eingebrannt haben, der andere denkt eher mit Freuden an den deutschen Fußball-WM-Sieg 1974 oder auch an den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag von Camp David 1979 zurück.

In High Fidelity und Musik waren die Anlässe weniger weltbewegend, die Erinnerungen sind aber vielleicht ähnlich gespalten. So mag der eine mit wohliger Wehmut seiner ersten "Kompakt-Anlage" in Pultform gedenken, der andere noch immer den Kopf schütteln, wie er den Lautsprecher XY bloß jemals gut finden konnte.

Great Music II - Die 70er

Die CD-Reihe lässt musikalische Highlights aus fünf Jahrzehnten nochmals strahlen. Die erste Folge in AUDIO 5/2008 beleuchtete die 1960er , hier kommen die 70er, im Zweimonats-Abstand folgen die Ausgaben mit den 80ern, den 90ern sowie - dann in AUDIO 1/2009 - mit dem Jahrzehnt ab 2000. So erhalten die AUDIO-Leser ein Kompendium über ein halbes Jahrhundert konservierter Musik und ihrer Aufnahmetechnik.

Zwei "One Hit Wonders"

Der Anspruch an beides ist hoch, er lässt sich aber einlösen. Dabei maßt sich die Redaktion nicht an, auf einer CD die "beste" Musik einer Dekade zusammenzutragen. Auch "repräsentativ" können und wollen die Tonträger nicht sein. Sicher stehen Pink Floyd, ABBA, Queen oder Led Zeppelin für die Sounds der Siebziger. Nur bekommt auch AUDIO keine Freigaben für Titel von Künstlern dieses Kalibers.

Dennoch kann die Redaktion den Rock-Fans zwei Klasse-Songs der 70er bieten. Fetzig eröffnen Tony Ashton, Kim Gardner und Roy Dyke an Keyboards, Bass und Drums den Reigen mit dem knorrigen "Resurrection Shuffle".

"Why Did You Do It" mit seiner genialen Melange aus Rock, Funk und Disco von Stretch trieb 1975 Scharen auf die Tanzflächen - und krachte immer mal wieder in die Charts, so Anfang der 90er auf Nummer eins in Frankreich.

Klassik-Zauberstücke

Ein Ohrwurm sondergleichen ist ebenso der erste Klassik-Titel. Paul Dukas schuf mit seinem "Zauberlehrling" ein Paradestück für jedes Orchester.

Begnadete Klänge konnte Isaac Stern (1920-2001) seiner Geige entlocken. Zwei Konzertaufnahmen aus Sterns Reifezeit dokumentieren einen Mann, der Virtuosität, vollen Ton und mitreißende Musikalität meisterlich verband.

Zwei Kammermusik-Juwelen zeigen dann berühmte Solisten in ungewohnter Rolle: den eigenbrötlerisch-genialen Pianisten Glenn Gould als harmonierenden Partner des bolivianisch-amerikanischen Geigers Jaime Laredo und den Wunder-Geiger Itzhak Perlman als Partner des unfassbar souveränen Gitarristen John Williams. Zum Abschluss dieser "Great Music"-CD präsentiert AUDIO eine Art Startschuss: Die internationale Spätkarriere des großen Dirigenten Günter Wand (1912-2002) begann mit seinem ersten Bruckner-Schallplattenzyklus.

Das Cover zur CD finden Sie hier als kostenlosen Download. Die CD selber können Sie nachbestellen unter bestellservice@scw-media.de

