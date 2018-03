Hierzulande immer noch ein Geheimtipp ist der US-Songwriter Livingston Taylor. Der Bruder von James Taylor veröffentlicht zwar seit einer Ewigkeit Platten, doch der Hobby-Flieger reist nur ungern nach Europa. Die Schönheit seiner Traumballade "First Time Love" kennt freilich keine Grenzen.

Von der Renaissance bis zum Jazz-inspirierten Impressionismus, vom Violin-Solo bis zur großbesetzten Sinfonie servieren wir Ihnen Top-Aufnahmen der 90er. Dabei präsentiert AUDIO ein Exklusiv-aufgebot an Stars der Great-Music-Partner Sony Classical und RCA. Die Mezzosopranistinnen Vesselina Kasarova und Angelika Kirchschlager, der Tenor Juan Diego Florez oder der Bassbariton Thomas Quasthoff starteten in jener Zeit Weltkarrieren, die bis heute von Dauer sind.

Thomas Quasthoff eröffnet den Reigen mit einer berückenden Version der Arie des Sarastro aus Mozarts "Zauberflöte": "In diesen heil'gen Hallen". Zauber waltet auch in dem ersten von gleich fünf Liebesduetten, die Giaochino Rossini für den Kreuzritter Rinaldo und die schöne Zauberin Armida in der gleichnamigen Oper komponierte. Kasarova und Florez lassen das dreiteilige Belcanto-Juwel "Amor possente nome!" glutvoll strahlen. Die eher stille Kraft der Liebe beschwört Angelika Kirchschlager in ihrem Recital "When Night Falls" - unter anderem mit Johannes Brahms intimen Abendlied "Gestillte Sehnsucht". Mit ganz anderen Tönen führt das Huelgas Ensemble mit Michael Praetorius' "Der Tag vertreibt die finstre Nacht" in die Klangwelt der Spät-Renaissance.

Die instrumentalen Titel der "Great Music Vol. IV" zeigen gleichfalls höchste Kunst: Die damals blutjunge Midori entfesselt virtuoses Feuer in Pablo de Sarasates markiger "Habanera", ihre Geigen-kollegin Hilary Hahn zelebriert die barocke Ausdruckskraft eines Bachschen Präludiums. Eine rare romantische Schönheit bescherte uns 1990 die israelische Cellistin Ofra Harnoy: AUDIO-Leser kommen in den Genuss von Max Bruchs wundervollem "Adagio nach keltischen Melodien". Vom Ragtime inspirieren ließ sich dagegen der Erz-Impressionist Claude Debussy, als er mit "Gollywogg's Cake-Walk" eines der frühesten Crossover-Werke für Klavier schuf. Alexander Scriabin hielt mehr vom ganz großen Klavier-Theater: Seine zehnte Sonate ist genau das richtige Futter für einen Hyper-Virtuosen wie Arcadi Volodos. Faszinierend, auch wenn AUDIO aus rechtlichen Gründen nur einen Teil der Live-Darbietung vorführen darf.

Die Nachlassverwalter von Gentleman-Dirigent Carlo Maria Giulini (1914-2005) gaben gleichfalls nur Ausschnitte frei. Doch die hochkonzentrierte Deutung von Cesar Francks d-moll-Sinfonie und das inbrünstige Gotteslob der großen Schubert-Messe Es-Dur gehört unbedingt zur "Great Music" der 90er Jahre.