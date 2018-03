All-in-One-Musikserver: Alle Funktionen in einem Gerät

© Soloos All-in-One-Musikserver Soloos Control15 Main Nighttheme

Unter HiFi-Fans mit geringem Interesse an Computertechnik werden integrierte Musikserver, bei denen Musikverwaltung, Speicher und Abspielfunktion in einem Gerät verbaut sind, immer beliebter. Systeme wie das Meridian Sooloos speichern mehrere Tausend Alben auf ihren eingebauten Festplatten, kopieren automatisch per Ripping-Funktion eingelegte CDs auf ihren internen Speicher und ermöglichen ein besonders schnelles und komfortables Durchsuchen der eigenen Musikbibliothek. Das kann per iPad/Tablet kontrolliert werden; viele Musikserver besitzen aber auch einen Touchscreen, der es besonders komfortabel macht.

Gehobenere Modelle können auf ihren Festplatten nicht nur Musik speichern und weitere Dateien per Netzwerk- oder USB-Verbindung von externen Speichern übernehmen, sie sorgen auch automatisch für eine Sicherungskopie, die im Falle eines Defektes alle Daten sichert und nach erfolgter Reparatur alle Musikalben wieder überträgt. Zusätzliche Informationen zu Musik und Musikern sowie "intelligente" Verknüpfungen helfen beim Durchstöbern der eigenen Sammlung.

Die einzigen technischen Voraussetzungen, ohne die es nicht geht, sind ein heimischer Internet-Anschluss (etwa DSL) und bei vielen Modellen zusätzlich ein Smartphone oder Tablet mit Android oder iOS-Betriebssystem, auf dem die Steuer-Apps laufen. Ein kleiner Pferdefuß sei nicht verschwiegen: Die meisten Musikserver mit allen diesen Komfortfunktionen sind nicht gerade preisgünstig.

