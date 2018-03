© Augletics Augletics Logo

Anzeige

Die Idee:

Wir Gründer von Augletics​ kommen alle aus dem Ruderleistungssport und haben jahrelang mit Geräten trainiert, die uns nicht überzeugt haben. Wir wollten mehr! Also haben wir all unser Know-how aus dem Maschinenbau, der IT und dem Sport genommen und daraus das Augletics Eight wachsen lassen. Wer denkt, uns interessiere nur der Spitzensport, liegt falsch: Rudern ist ein absolut gesundheitsfördernder Sport, bei dem über 80% der Muskulatur trainiert wird – bei fehlerhafter Ausführung wird es jedoch, ganz im Gegenteil, ungesund. Der Markt für unser Produkt ist demnach größer als zunächst angenommen: Nicht nur die knapp 500 Ruderverein und -verbände in Deutschland, sondern auch über 8000 Fitnessstudios, Privatkunden, Hotels, Hochschulen und Großunternehmen sind potentielle Kunden.





Das Produkt:

Das Augletics Eight ist das weltweit erste smarte Ruderergometer. Es vereint Ausdauer-, Kraft- und Koordinationstraining und lebt dabei von einer eigens entwickelten Software, die ein ultimatives Rudererlebnis schafft. Insbesondere in der Trainingssituation ist eine einfache und intuitive Bedienung unerlässlich, daher haben wir großen Wert auf hervorragende Usability gelegt. So kann man z.B. einfach Trainingseinstellungen anpassen oder die Anzeige von Trainingsdaten und Entertainment-Programm umschalten, ohne dafür das Training zu unterbrechen.

Das Gerät wurde in Zusammenarbeit mit zwei Ruderolympiasiegern sowie erfolgreichen Fitnesstrainern entwickelt und gehen exakt auf die Bedürfnisse der Sportler ein. Julia Lier, Ruderolympiasiegerin 2016, ist beeindruckt von dem Ergebnis: „Das Rudergefühl ist wirklich einzigartig. Gerade wenn ich die Augen schließe, fühlt es sich an wie auf dem Wasser.“.

Aber was nützt das beste Ruderergometer, wenn der Sportler die Bewegung falsch ausführt? Deshalb haben wir den Augletics Virtual Coach entwickelt: Durch einen kontinuierlichen Vergleich der ausgeführten Ruderbewegung zur Idealbewegung erhält sowohl der Ruderneuling als auch der Profi Feedback zu seiner Rudertechnik. Konkrete Verbesserungsvorschläge ermöglichen das Erlernen und die stetige Optimierung der Bewegung. Ruderfehler lassen sich nun spielend leicht korrigieren. Zudem eröffnet ein internetfähiges Ergometer weitere Möglichkeiten: realistisch simuliertes Mannschaftsrudern, Wettkämpfe und Integration mit anderen Fitness-Apps sind nur einige der kommenden Softwareupdates.

© Augletics Augletics Produkt

Die Technologie:

Das Augletics Eight wird mithilfe einer neu entwickelten, elektronisch geregelten Wirbelstrombremse gebremst. Der Zugwiderstand greift dabei vom ersten Millimeter an. Dadurch fallen unnötige Belastungsspitzen weg und die Bewegung ist deutlich rückenschonender. Diese Entwicklung sorgt zusätzlich für einen deutlich leiseren Ruderschlag als viele Geräte der Konkurrenz. Durch den Einsatz von innovativer Sensortechnik wird die Leistung so genau gemessen wie noch nie zuvor. Das Ergometer bietet eine Vielzahl von Einstellungen, die sich komfortabel über das hochauflösende 10.1 Zoll Touch Display vornehmen lassen.





Die Herausforderung:



Wir sind jung, kreativ, innovativ und brennen für unsere Idee – die daraus entstehende Energie ist nicht immer so leicht optimal umzusetzen. Den Rudermarkt konnten wir für uns gewinnen, Ruderolympiasieger sind mehr als begeistert und können sich ein Training ohne das Gerät kaum vorstellen, doch jetzt kommen durch die Serienproduktion die wahren Herausforderungen. Nicht immer passt alles mit Material oder Software, nicht immer läuft es wie geplant - das gehört mit dazu. Aber wir verlieren nie den Glauben an unsere Idee, denn wir wissen ganz genau, dass unser Team das Richtige ist, um das Augletics Eight groß zu machen.

Das Ziel:

Wir verkaufen die Lösung für alle Ruderer und Fitnesssportler, die mehr wollen als eintöniges Training. Wir verkaufen ein echtes Rudergefühl und nicht bloß ein Cardiogerät. Wir sind dabei, das Augletics Eight ständig weiterzuentwickeln, an individuelle Bedürfnisse anzupassen und unersetzlich für die Sportwelt zu machen. Wir sind überzeugt – ihr auch?

AUGLETICS Eight Quelle: AUGLETICS Eight AUGLETICS Eight

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.