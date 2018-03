© Archiv BMW X5 Amulett

Noch seltsamer hätten es die Leute gefunden, wenn man ihnen prophezeit hätte, dass ein Navi-System bunte Abbilder der Straße anzeigt und den Weg weist, dass in ihm Musik in perfektem Sound ertönt und dass komplizierte Sicherheitstechnik von aufpoppenden Luftkissen bis hin zum selbststabilisierenden Fahrwerk Unfälle verhindern oder zumindest deren Folgen erheblich abschwächen wird.

All das ist heute Realität. Doch auch das ist nur ein Zwischenstand, denn in den Entwicklungslaboren ist man schon viel weiter. Speziell BMW hat in den letzten Wochen einige Neuerungen vorgestellt, die Sicherheit, Komfort und Raffinesse auf eine neue Ebene heben. So soll möglichst bald ein aktiver Fußgängerschutz eingeführt werden, der in Erprobungsfahrzeugen schon funktioniert.

Bei der Navigation ist man in der Entwicklung ebenfalls einige Schritte weiter gegenüber dem, was man heute kaufen kann. Und auch der Automotive-Zulieferer Harman/Becker gewährte uns einen Blick auf das, was in den nächsten Jahren in Serienfahrzeuge Einzug halten wird.

Lesen Sie in diesem Beitrag, was da alles auf uns zurollt.

