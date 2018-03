Automatisiertes Fahren erreicht Innenstädte

Klar ist jedenfalls: Die technische Entwicklung ist nicht aufzuhalten und weist massiv in Richtung autonomes Fahren. So stellte etwa Mercedes-Benz vor Kurzem in den Niederlanden seinen "Future Bus" vor, der auf der Strecke zwischen der Innenstadt von Amsterdam und dem Flughafen Schiphol komplett autonom fahren kann. Dass das gelingt, ist allerdings der hochauflösend digitalisierten Route und an kritischen Stellen wie Kreuzungen speziell installierten Sensoren und Beacons zu verdanken. Zudem sitzt nach wie vor ein Busfahrer hinterm Steuer - sowohl aus Sicherheitsgründen als auch infolge der in den Niederlanden bislang gültigen Rechtslage.

Anzeige

© Hersteller Der „Mercedes-Benz Future Bus“ fährt in Amsterdam auf einer präparierten Strecke zwischen Innenstadt und Flughafen Schiphol autonom. Ein Fahrer hält sich trotzdem hinterm Lenkrad bereit.

Selbstverständlich arbeiten die Autohersteller mit Hochdruck weiter an den nächsten Erweiterungen und Verbesserungen ihrer Assistenzsysteme. So dürften schon in den nächsten Modellgenerationen neue Funktionen wie Assistenten zum Einfädeln bei Fahrspurverengungen und Autobahnauffahrten, zum Abbiegen an Kreuzungen oder zum Passieren von Kreisverkehren angeboten werden. Bemerkenswert an dieser Entwicklung ist nicht zuletzt, dass sich der Fokus der teil- und hochautomatisierten Fahrhilfen damit von den vergleichsweise übersichtlichen Autobahnen und Landstraßen in die Städte hinein bewegt.

Damit Autofahrer in Zukunft solche Funktionen beruhigt aktivieren können, müssen Minister Dobrindt und seine Beamten in nächster Zeit noch einige Hausaufgaben erledigen. connect wird weiter berichten, ob und wie Politiker und Juristen dieser Aufgabe gerecht werden.

Anzeige

Mehr zum Thema IAA 2015: Car Connectivity Zukunft der Navigation: Das planen Audi, BMW und Mercedes Audi, BMW und Mercedes zeigen Interesse an der Nokia-Tochter Here. Was bringt die Zukunft der Fahrzeug-Navigation?

IAA 2015: Car Connectivity Messe-Highlights von Porsche, Mercedes und Co. Die IAA 2015 steht im Zeichen des vernetzten und automatisierten Fahrens. Wir sammeln die Connectivity-Highlights der Messe. connect Leserwahl Die Sieger des car connect Award 2016 Autonomes Fahren, Vernetzung und Infotainment: Auf der ConCarExpo wurden die Sieger des car connect Award 2016 verkündet.

Navigation und Infotainment Toyota C-HR im Praxistest Mit dem C-HR bringt Toyota ein cool designtes Crossover-Modell auf den Markt. Wir haben das Auto samt Navigations- und Infotainment-System getestet. Video Car connect Der neue Audi A8 im Connectivity-Test Audis neuer A8 bietet moderne Infotainment-, Navigations- und Connectivity-Funktionen. Wir konnten uns einen ersten Eindruck davon verschaffen.