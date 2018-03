AVM Inspiration CS 2.2 4T in der Jubiläumsedition kaufen

AVM bringt den Streaming CD-Receiver Inspiration CS 2.2 zum 40-jährigen Jubiläum der AUDIO in einer Sonderedition. Lesen Sie hier, welche technische Ausstattung der Inspiration CS 2.2 4T hat und wo Sie das All-in-One-Gerät bestellen können.

© AVM AVM Inspiration CS 2.2 4T, inspired by AUDIO

Kann man den All-in-One AVM Inspiration CS 2.2 überhaupt noch verbessern? Dieser Frage gingen Andreas Eichelsdörfer (Chefredakteur AUDIO) und Bernd Theiss (AUDIO-Laborleiter) auf den Grund und stiegen mit Udo Besser (Geschäftsführer AVM) und Günther Mania (Chefentwickler AVM) in eine interessante Diskussion ein. Die Antwort war schnell klar: Ja! Man kann immer etwas verbessern. Aber was?



Bei AVM wird Feedback, wie es hier von der AUDIO kam, ernst genommen. Heraus kam der AVM CS 2.2 4T (4T steht für Forty), inspired by AUDIO. Neben der neuen Gehäusefarbe Titan – bisher gab es nur Silber und Schwarz – bringt die „40 Jahre AUDIO“-Sonderedition von Haus aus einige technische Leckerbissen mit, etwa Bluetooth und die fabelhafte Fernbedienung AVM RC9 im Wert von 400 Euro.



Aber Günther Mania wäre nicht Günther Mania, wenn er nicht auch noch an der Phonostage gefeilt und der D/A-Sektion den neuesten Wolfson-Chip spendiert hätte. So spielt der AVM CS 2.2 4T in einer deutlich höheren Liga als sein Vorgänger.



Infos und Vorbestellung unter: avm@audio.de.



AVM Inspiration CS 2.2 4T: Technische Sonderausstattung

spezielle 4T-Phono-Vorstufe, spielt auf deutlich höherem Niveau (47k, 10pF)

neuester D/A-Wandler (aktueller Wolfson)

Bluetooth ab Werk

Gehäuse im Titan-Look eloxiert

im Lieferumfang ist die Fernbedienung RC9 (400€) enthalten

Lieferung im Schmuckkarton

Preis: 4.990€

