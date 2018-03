AVM: Neues von Fritz

© fotos: hersteller avms neues dect-mobilteil fritz mt-f

Auffälligste Neuerung ist das 262 000-Farben-Display mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln. Das sieht nicht nur schön aus, sondern bringt auch Mehrwert: Durch das größere Display lassen sich nun auch eingegangene E-Mails und RSS-Feeds bequem und ohne den PC einschalten zu müssen auf dem Mobilteil lesen.

Wie das Einsteigermodell MT-D bringt auch das neue Oberklasse-Mobilteil den Sprachverbesserer CAT-iq-VB mit. Neu ist hingegen, dass hier erstmalig ein DECT-Telefon mit Musikfunktionen verbunden wird: Das MT-F spielt neben Webradio-Stationen und Podcasts auch Musik aus dem eigenen Netzwerk ab, zum Beispiel vom NAS-Speicher.

Wiedergegeben werden die Songs dabei wahlweise über den integrierten Lautsprecher oder mit einem an der Klinkenbuchse eingestöpselten Headset. Dank entsprechender Schnittstelle an der Unterseite gibt das MT-F die Musik sogar an iPod-Zubehör weiter.

Audio-Video-Streaming-Client für HD

Wer einen Fritz Repeater sein Eigen nennt, kann das Gerät darüber hinaus als Fernbedienung einsetzen und die Musik via Repeater per UKW an eine Stereoanlage weitergeben. Der Preis dürfte um 100 Euro liegen.

Ebenfalls auf der CeBIT stellte AVM den Fritz Media 8260 vor: Der Audio-Video-Streaming-Client für HD-Inhalte empfängt beispielsweise DVB-IPTV-Inhalte per WLAN-N und gibt sie auf dem Fernseher wieder. Dazu spielt die Box natürlich auch Audio- und Videodateien aus dem heimischen Netzwerk über Stereoanlage und Fernseher ab. Ihr Preis ist noch offen.

