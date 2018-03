So funktioniert der Bahntest

Mit Notebook und Handy kann eine Zugfahrt produktiv genutzt werden. Doch nicht jedes Netz spielt da richtig mit.

Für den Bahntest standen die Strecken Hamburg-Berlin, Berlin- Dresden-Leipzig, Frankfurt (M)-Stuttgart-München und Frankfurt (M)-Dresden-Leipzig im Fokus der Untersuchung. Gemessen wurde in den Repeater-Abteilen von ICE-Zügen. Diese mit einem Handy-Symbol ausgezeichneten Wagen, besitzen spezielle Verstärker, die schwache GSM-Signale trotz metallbedampfter Scheiben sicher ins Innere leiten.

Anzeige

© Archiv rail & surf: Auch im Zug ist das Handy beliebtestes Kommunikationsmittel.

Entgegen der Vorgehensweise auf der Straße, wo der Einsatz eines Fahrzeugs dem eingesetzten Messequipment keine spürbare Grenze setzt, erforderte die angestrebte hohe Fallzahl bei den Messungen Einschränkungen bei der Ausrüstung, um die Mobilität beim Wechsel der Züge nicht zu behindern. Vier Nokia N70 dienten hier als Messempfänger.

© Archiv Starkes Stück: Die D-Netze sind im ICE etwas stabiler.

Die hiermit erhobenen Daten beschränken sich im Wesentlichen auf prozentuale Anteile an erfolgreichen Anrufen und Download-Versuchen. Dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Beurteilung reicht, zeigt der nicht unerhebliche Anteil an nicht erfolgreichen Aktionen, den der Netztest im Jahr 2007 zutage förderte. Angesichts der zahlreichen Gesprächsabbrüche, die jeder Bahnfahrer so auch schon im täglichen Leben beobachtet hat, ist die Diskussion über Datenraten beim Download noch müßig.

Schnelle Verbindungen

© Archiv

Als Strecken für die Messungen der Mobilfunkversorgung der Deutschen Bahn standen Hamburg-Berlin, Berlin-Dresden-Leipzig, Frankfurt am Main -Stuttgart-München und Frankfurt am Main-Dresden-Leipzig auf dem Programm. Gemessen wurde ausschließlich in den Repeater-Wagen von ICEs.

Anzeige

