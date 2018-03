Barfly by Makayama

© Screens: naviconnect Show me the way to the next whiskey bar...

Barfly - so heißt die (großartige) Verfilmung des Lebens des Literaten und notorischen Trinkers Charles Bukowski mit Mickey Rourke in der Hauptrolle. Ein treffender Name also für diesen Cocktailsipper- und Clubster-Guide.

Ob die Sky Bar im Palm Beach Hotel in Beirut oder das Bangaluu in Berlin, von dem Barfly sagt, dass es "a place for pretty people to pose against a stylish backdrop" sei - die Adressen liegen allesamt in internationalen Großstädten.

© Archiv Äußerst stimmungsvoll: Die Beschreibungen der Bars und Clubs

Barfly ist Pflicht für alle, die wissen wollen, was die angesagtesten Adressen sind, um den Tag stilvoll bis abgefahren ausklingen zu lassen - egal, wo sie sich gerade auf halten.

Die Beschreibungen der Örtlichkeiten sind literarisch wertvoll, vorausgesetzt, man ist des Englischen mächtig. Das zu erwartende Publikum wird sarkastisch und treffsicher beschrieben, dazu gibt's Weblinks der Bars, Adressen und Telefonnummern. Coole Sache!

Preis: 0,79 Euro

