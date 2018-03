Beeloop: At a Glance

© Screens: naviconnect At a Glance: Adressen und Telefonnummern in sechs Kategorien

Ob New York, Hong Kong, oder München - die "At a Glance"-Cityführer bedienen mit ihrem bunten Sammelsurium an Städten die weltweite iPhone-Community. Die Guides sind in neun Sprachen erhältlich, darunter ist auch eine Art Deutsch.

Wer oder besser was allerdings im Falle der deutschen Venezia-at-a-Glance-Version die Übersetzung besorgt hat, bleibt wohl besser ein Geheimnis. Oder wissen Sie, welche Art von Gebäude "Fromme Mitten" sind oder welchen Informationsgehalt die Angabe "Essbare Meerestiere" für ein Restaurant haben soll?

© Archiv Nix verstehn: Wir besuchen "Fromme Mitten"

"At a Glance" versammelt mehrere hundert POIs pro Stadt und hat sie absolut bilderfrei in Kategorien wie "Wohnung" oder "Was zu sehen" geordnet.

Dank GPS-Anbindung kann man sich "Fromme Mitten" oder "Aufstellungsorte Interesses" in seiner Nähe und auf der Google-Karte anzeigen lassen. Etwas arg spartanisch, auf Deutsch kaum brauchbar und teuer.

Preis: 3,99 Euro

