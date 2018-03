Bellperre setzt auf Handarbeit und eine grosse Auswahl an Edlen Materialien, Farben und Leder-Designs.

© Archiv

Kein Plastik, nur authentische Werkstoffe: So lautet das Credo von Bellperre. Jedes Telefon ist wie bei den Modellen von Vertu handgefertigt. Der Neuling auf dem Handymarkt startet mit einem Modell, das es in verschiedenen Ausführungen gibt. Optisch lebt das Bellperre von seinem klaren, technischen Design. Das Gehäuse und auch die Tasten sind aus kühlem Metall gefertigt, das brillante Display aus 240 x 320 Pixeln deckt ein robustes, kratzfestes Saphirglas ab, oben gewähren vier Schrauben Zugang zum SIM-Karten-Halter und zum Steckplatz für Speicherkarten. Neben Edelstahl findet auf Wunsch auch Gold Verwendung. Die Rückseite, auf der über dem Bellperre-Logo eine 1,9-Megapixel-Kamera sitzt, gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen: So kann der Kunde zwischen diversen Farben, Oberflächen sowie unterschiedlichem Leder auswählen. Das Triband-Handy unterstützt GPRS sowie Bluetooth und bietet MMS, ein UKW-Radio, einen Musicplayer und einen erweiterbaren Speicher. Ab August soll das edle Stück je nach Ausführung ab etwa 1500 bis zu 3000 Euro in den Shops von One Telecom erhältlich sein.

