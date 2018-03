Die Voraussetzung für den Erfolg aller Maßnahmen ist zunächst einmal die Einrichtung mehrerer Benutzerkonten auf einem Computer. Mami und Daddy bekommen eins mit Administrator-Rechten und der Nachwuchs ein oder mehrere eingeschränkte Konten. Das gilt sowohl für den gemeinsam genutzten Familien-PC als auch für den Computer im Kinderzimmer. Ganz wichtig ist, dass das Elternkonto mit einem sicheren Passwort geschützt ist. Der Hintergrund: Wer mit einem Administrator-Konto auf einem PC angemeldet ist, hat alle Rechte auf dem Rechner.

Ein Youngster mit Admin-Rechten kann also die eventuell aufgespielte Schutzsoftware ganz einfach deaktivieren, deinstallieren, kalt aus dem Programme-Ordner löschen oder auch illegale Programme installieren und sich mit ein wenig Kenntnissen sogar die zunächst scheinbar gesperrten privaten Dateien und Ordner anderer Nutzer anschauen. Eingeschränkte Konten verhindern hier das meiste, was an Schindluder getrieben werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch unter dem eingeschränkten Benutzerkonto ausgeführte Programme nur dessen Rechte haben. So kann auch ein Virus oder Trojaner unter so einem Konto viel weniger bis gar keinen Schaden anrichten, da ihm die nötigen Zugriffsrechte fehlen.

