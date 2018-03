© connect WAZ Dauerkarte Saison 2010/11

Am Freitag abend heißt es wieder "Kick-off" in der Bundesliga, der Tabellenführer Borussia Dortmund tritt beim Verfolger Bayer Leverkusen in der BayArena an.

Wer sich vorab über den Stand der Dinge in der Bundesliga informieren möchte, bekommt im Apple App-Store derzeit die Fußball-App "WAZ Dauerkarte Saison 2010/11" für 79 Cent, anstelle der ursprüglich veranschlagten 2,99 Euro.

Die App hat neben den Akteuren aus der Bundesliga auch die 2. und 3. Liga im Fokus und bietet hierzu detaillierte Vereins- und Spielerinformationen.

Darüber hinaus werden auch die Spiel- und Tabellenstände aus den drei Regionalligen Nord, West und Süd sowie zwölf weitere europäische Fußball-Ligen aufgelistet, darunter auch die englische Premierleague und die spanische Primera Division.

Der Live-Ticker informiert in Echtzeit über die aktuellen Ergebnisse aus den drei deutschen Profi-Ligen, dem DFB-Pokal und den beiden europäischen Wettbewerben Champions- und Europa-League.

Unter dem Reiter "Mein Verein" kann jeder Nutzer sein favorisiertes Team auswählen und hat so alle Infos rund um sein Team übersichtlich organisiert und schnell griffbereit.

