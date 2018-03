Berlin Sessions und Hauskonzerte München

© Archiv Presse-Team

Gedreht wird mit HD-Equipment. Die Berlin Sessions fangen dabei professionelle Kameraleute und Toningenieure an authentischen Locations der Hauptstadt ein, zum Beispiel auf der Insel der Jugend in Treptow, im Kunsthaus Tacheles, am U-Bahnhof Kottbusser Tor, auf dem Rollfeld des Alt-Flughafens Tempelhof oder auch schonmal in einem leeren WG-Zimmer in Friedrichshain. "Munich's Finest Live Sessions" von Hauskonzerte steigen ebenfalls an klug ausgewählten normalen Orten der Isar-Metropole.

Was geht, konkret?

Die Locations müssen zu den Musikern passen und die Videos gleichzeitig Berliner beziehungsweise Münchner Flair versprühen. Und das wirkt und klingt durchaus klasse.

Praxis: Radio hören mit Android und iOS

Wenn das Frauen-Duo Valeska Steiner und Sonja Glass alias Boy im Münchner "Kiki Genusslokal" Gitarren stimmt und wunderbare Songs wie "Drive Darling" akustisch anstimmt, dann ist definitiv Gänsehautfeeling angesagt - auch wegen der prima Bild- und Tonqualität, die die Hauskonzerte grundsätzlich für sich reklamieren können.

Charlotte Brandi und Matze Prölloch von Me And My Drummer spielen "Don't Be So Hot" auf einer Terrasse vor der Kulisse des plätschernden Auer Mühlbachs in der Münchner Mondstraße. Und Max Prosa wiederum trat mit kleinem Orchester im Treptower Park in Berlin auf.

Die Sites laden zum Stöbern und Genießen: Auf den beiden Portalen tummeln sich Dutzende von fein handgemachten Musik-Videos - Kompliment!

