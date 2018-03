Berufskraftfahrer

Vom Sprinter bis zum 40-Tonner reicht die Bandbreite der von Berufskraftfahrern bewegten Fahrzeuge. Navigationssysteme mit der Möglichkeit, zuverlässige Verkehrsinformationen zu empfangen, sollten hier also erste Wahl sein. Und zwar für alle Straßentypen.

Auch hier lauten die Stichworte TMC-Pro oder sogar das noch in diesem Jahr in Deutschland in Betrieb gehende HD Traffic von TomTom. Das Kartenmaterial sollte zusammen mit dem Navi-System auch grenzüberschreitende Zielführung beherrschen. Den Kontakt zu ihrer Basisstation können selbstständige Brummifahrer auf verschiedene Art und Weise halten; die einfachste ist ein Navi mit GSM-Anbindung und Freisprechanlage.

Wenn die Koordinationsstelle zu Hause immer wissen soll, wo der Fahrer gerade ist oder wenn zum Beispiel neue Aufträge an Kurierfahrer weitergeleitet werden sollen, sind Navis die richtige Wahl, die TomTom-Work-Anwendungen erlauben.

Der dazugehörige Online-Service TomTom-Webfleet bietet genau diese Dienste an. Naheliegend und beim Rangieren praktisch sind Navis mit der Möglichkeit, Rückfahrkameras funk- oder kabelgebunden anzuschließen.

