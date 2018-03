Blackberry 10: Preview der neuen Plattform

RIM hat mit Blackberry 10 eine neue Version seiner Smartphone-Plattform vorgestellt. connect konnte Blackberry 10 auf einem Prototypen mit Touchscreen bereits in Augenschein nehmen.

© RIM Prototyp mit Blackberry 10

Liebling, ich hab das Playbook geschrumpft, könnte denken, wer - wie connect vorab exklusiv - den Prototypen des neuen Touchscreen-Smartphones sieht. Die Entwickler und Produktverantwortlichen winken denn auch gleich ab: nein, so wird das neue Smartphone nicht aussehen, das mit Blackberry OS 10 an den Start gehen soll.

Anzeige

© connect

Schade eigentlich, denn das gezeigte Phone tritt recht schick und gleichermaßen schlicht genug auf, um eine technikaffine Zielgruppe ins Visier nehmen zu können: Eine klare Formensprache (das iPhone lässt zumindest beim Prototypen grüßen) und ein recht großes Display auf HTC Sensation-Niveau könnten sich sehen lassen. Wie gesagt - könnten. Denn vorerst soll das neue Blackberry lediglich als Entwicklerplattform dienen. Und Entwickler braucht Blackberry so dringend wie nie. Denn ohne das Image jede Menge Apps anbieten zu können, wird es mit dem Neustart der Marke wohl schwerer als es den Kanadiern lieb sein kann.

Bildergalerie Galerie Blackberry World 2012 Dev Alpha: RIM zeigt Touchscreen-Blackberry Blackberry-Hersteller RIM hat zur Hausmesse geladen. connect ist auf der Blackberry World 2012 vor Ort und hat sich die Keynote angeschaut, bei der…

Einfache Programmierung für mehr Apps

Und so betont Tim Neil, Director of Product Management, wohl nicht ohne Grund, dass die Programmierung für Blackberry OS 10 ein Eldorado an Einfachheit sein soll. Leicht zu verstehen, leicht umzusetzen, leicht zu kontrollieren, beispielsweise über ein Photoshop-Plug-In. Früher sei das ein "pain point" gewesen, womit mehr ausgedrückt wäre als mit der deutschen Übersetzung "Schwachpunkt".

Andere RIM-Mitarbeiter und Entwickler, die sich derzeit in Orlando zum Blackberry-Kongress namens Blackberry World Conference treffen, betonen im Überschwang, dass OS 10 nicht nur eine Weiterentwicklung im Sinne von OS 6, 7 oder 7.1 ist, sondern ein von Grund auf neues Betriebssystem. Hans Hanraths, Blackberryblogger der ersten Stunde, schätzt die Lage wie folgt ein: "Mit QNX, das auch auf dem Playbook eingesetzt wird, hat RIM das beste Werkzeug in den Händen, um ein Betriebssystem zu entwickeln, das auch auf Webpads, Hausautomation und Unterhaltungselektronik zukunftsweisend sein kann."

Damit beschreibt Hanraths indirekt die Problematik der späten Geburt: Ist Blackberry in der Lage, sein Betriebssystem rechtzeitig weiteren Hardwareanbietern schmackhaft zu machen, um so am Ende eine echte Blackberrywelt erschaffen zu können? Weitere Antworten auf diese Fragen werden die nächsten Tage auf der Konferenz geben - connect bleibt dran.

BlackBerry 10 Sneak Peek from BlackBerry World 2012 Quelle: BlackBerry 0:47 min

Bildergalerie Galerie Apps für Playbook und Co. Impressionen von der Blackberry World 2012 RIM hat wieder zur Hausmesse Blackberry World nach Orlande, Florida, eingeladen.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Offensive Mit Gigahertz-Blackberrys gegen das iPhone Die drei neuen Blackberrys sind ultradünn, extrem schnell und werden überwiegend über Touchscreens bedient. Wir stellen Bold 9900, Torch 9810 und…

Smartphone-Plattform So funktioniert Blackberry 10 Mit Blackberry 10 stellt Blackberry ein völlig neues Betriebssystem vor. Wir zeigen, wie die Plattform funktioniert und was sie kann. Blackberry Z10 Tipp: Privatsphäre schützen beim Z10 Mit den falschen Einstellungen verrät der Blackberry Z10 Ihren Kontakte, welche Musik und womöglich welche Videos im Player laufen.

Tipp Blackberry Z10: Screenshot erstellen Mit einer einfachen Tastenkombination können Sie beim Blackberry Z10 einen Screenshot des aktuellen Displayinhalts erstellen. Wir zeigen, wie's geht. Kanzler-Handy im Porträt So simst Merkel ab Juli Im Juli bekommt Angela Merkel ein neues Handy. Das kommt von Blackberry und muss besonderen Sicherheitsanforderungen genügen. Das Merkel-Handy im…