Blackberry Z10: Screenshot erstellen

Die neue Plattform Blackberry 10 bringt viele Funktionen, die wir bereits von iPhone oder Android kennen. Dazu gehört auch die Möglichkeit einen Screenshot zu erstellen, ob als Erinnerungshilfe, Beweisdokument oder was auch immer.

So funktioniert Blackberry 10

Einen Screenshot zu machen ist ein Kinderspiel, wir haben den Trick mit dem Blackberry Z10 ausprobiert.

So geht's

Ist auf dem Display das zu sehen, was Sie mit einem Bildschirmfoto festhalten wollen, dann drücken Sie einfach gleichzeitig die Laut- und die Leisetaste, also beider Drücker der Lautstärkeregelung rechts am Gehäuse (siehe Bild) oben.

Eine kurze Animation zeigt, dass das Bild erstellt wurde. Sie finden den Screenshot im Hauptmenü unter Bilder, und dort unter den "Kürzlich hinzugefügt". Von hier lässt sich der Screenshot dann beispielsweise direkt per E-Mail verschicken.

