© bluSensor bluSensor AIQ

Anzeige

Über bluSensor AIQ

bluSensor AIQ ist der weltweit erste intelligente Luftqualitäts-Sensor mit smartem Stecker Konzept. Der kleine flexible Sensor kann mit Powerbank Akku, in der USB-Steckdose in Deinem Smart-Home, im Notebook am Arbeitsplatz oder sogar im Zigarettenanzünder im Auto oder LKW betrieben werden. Er misst und speichert über 5.000 verschiedene Luftqualitätswerte, überall und jederzeit!

bluSensor AIQ ist ein smarter Sensor der auch ohne Smartphone benutzt werden kann. Der transparente Leuchtkörper ändert je nach Luftqualität die Farbe und warnt Dich wenn Grenzwerte überschritten werden.

bluSensor AIQ ist die perfekte Ergänzung für Dein Smart-Home. Mittels Bluetooth Low Energy arbeitet der Sensor perfekt mit Apple’s HomeKit oder unserer eigenen App inklusive intelligentem Richtig-Lüften Assistent zusammen.





Ein Sensor der wirklich alles misst.

CO2, Staub, Gerüche, Rauch und viele weitere organische Verbindungen. Unser Sensor erkennt über 5.000 verschiedene organische Verbindungen die sich oftmals in erhöhter Konzentration in unserer Raumluft befinden. Werden Grenzwerte überschritten kann dies schnell einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Allergien, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche können mögliche Symptome sein. Organische Stoffe entstehen beispielsweise durch Materialien beim Bauen, Möbel oder durch Personen die sich im Raum befinden. Darüber hinaus wird das Ansteckungsrisiko bei schlechter Luft maßgeblich erhöht.

Für unser Wohlbefinden sind auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur von wesentlicher Bedeutung. Zu trockene Luft kann die Atemwege negativ beeinträchtigen, insbesondere bei älteren Personen oder Personen mit Asthma. Zu kalte Raumluft oder zu hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Bildung von Schimmelpilzen.

Wir sind umweltbewusst.

Zusätzlich zu unserem bluSensor AIQ präsentieren wir erstmalig in der Geschichte ein elektronisches Gerät mit nachhaltigem Holzgehäuse. Das Holz für unsere Geräte wird ausschließlich aus Tiroler Zirben Holz gefertigt. Trotz besonderer Herausforderungen in der Produktion sind wir vom Konzept eines umweltbewussten Gehäuses überzeugt!

© bluSensor bluSensor AIQ Holz

Von der Luftfeuchtigkeit zur Luftqualität.

In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit Luftfeuchtigkeit, Schimmel, und richtigem Lüften beschäftigt. Dabei ist unser erstes Produkt, ein smarter Hygrometer Datenlogger mit Richtig-Lüften Assistent, entstanden. Durch intensive Forschung konnten wir das komplexe Zusammenspiel aus Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt und aktuellem Wetter besser verstehen und unseren Kunden eine einfache Lösung zur Verfügung stellen. Als konsequente Weiterentwicklung und dem Wunsch nach perfekter Innenraumluft ist unser neues Produkt entstanden. http://www.blusensor.com

© bluSensor bluSensor Team

Wir brauchen Deine Hilfe!

Wir haben all unsere Ideen und Energie in die Entwicklung von bluSensor AIQ gesteckt. Der Sensor, das Gehäuse und die App sind bereits fertig entwickelt. Was noch fehlt sind die CE/FCC Zulassungen und die Vorbereitungen für die Serien-Produktion. In den kommenden Monaten werden wir eine Crowdfunding Kampagne starten um bluSensor AIQ auf den Markt zu bringen. Der Sensor wird 129 Euro kosten und soll weltweit verfügbar sein. Du kannst Dich bereits jetzt in unsere Mailing Liste eintragen um alle Informationen schon vorab zu bekommen. https://crowdfunding.blusensor.com

Wir freuen uns über Dein Feedback!

Dein bluSensor Team

© blusensor blusensor Logo

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.