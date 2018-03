BMW 5er Navigation Professional

© connect BMW Navigation Professional

Die Navigationssysteme im Überblick

Der ist mit 3000 Euro zwar alles andere als günstig. Das Ganze ist aber wesentlich einfacher als früher, als viele Pakete einzeln gebucht werden mussten. Beim Navigationssystem Professional sind alle Voraussetzungen für Connected Drive und seine Dienste samt der fest verbauten SIM-Karte enthalten - die Dienste können einzeln über das System gebucht werden.

Die Verkehrsinfos RTTI von Inrix kosten 150 Euro für drei Jahre. Das iDrive-Bediensystem verfügt mittlerweile auch über eine Touch-Oberfläche zum Eingeben von Buchstaben mit dem Finger und wird allenthalben für seine einfache Bedienbarkeit gelobt.

Dem schließen wir uns an, wobei die schiere Anzahl an Funktionen grenzwertig geworden ist. Die Staus werden auch hier farblich in der Karte markiert, zudem gibt es eine Einblendung der aktuellen Verzögerung in Minuten.

