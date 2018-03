BMW 7er: Das neue iDrive

© Fotos: Peter Fenyvesi, Hersteller Komfortabel: Der Innenraum des BMW 7er

Anzeige

Befürchtungen, man könnte bei der Neuauflage des iDrive einen Stammtisch-Aufreger wie bei iDrive Nummer Eins geschaffen haben, wischt das neue System schon nach den ersten Bedienschritten restlos vom Tisch.

Zwar ist bis auf das Grundkonzept eines zentralen Bedienelements auf der Mittelkonsole so gut wie alles neu, doch anders als der überkonsequente Vorgänger lässt das System mehrere Bedienarten zu und ist auch wesentlich zugänglicher.

iDrive-Controller mit Joystick-Funktion

© Archiv Schnell im Bild: Der neue iDrive-Joystick- Controller in kürzester Zeit im Griff

Beispiel Nummer eins: der neue Controller. Anstelle des bei iDrive Eins stets etwas mühsamen Schiebens kann man den Knopf nun wie einen Joystick in alle vier Himmelsrichtungen kippen, was in der Praxis auch wunderbar klappt. Mit den umliegenden Quellen- und Menü-Tasten - deren Lage und Funktion in kürzester Zeit erlernt sind - hat man das System damit wortwörtlich "in der Hand" und kann es aus dem Handgelenk bedienen.

© Archiv Nach Gewöhnung gut: Das optionale Headup-Display projeziert Navi-Pfeile in die Frontscheibe

Auch das Menü ist deutlich sichtbar nicht aus einer Bierlaune heraus entstanden - man hat es nach kurzer Zeit durchschaut, wenngleich es auf den ersten Blick mit seinen äußerst umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten durchaus für Verwirrung sorgen und vor allem ältere und nicht computeraffine Menschen sogar in Verzweiflung stürzen könnte.

Doch wer die konsequente und logische Struktur einmal begriffen hat, der kann das ganze System bedienen: Jeder Funktion sind vier Bildschirmebenen zugeordnet, die man mit Links-rechts-Befehlen am Joystick leicht durchzappen kann - links außen sind das Hauptmenü und die Grundfunktionen beheimatet, je weiter man nach rechts kommt, desto spezieller werden die Einstellmöglichkeiten.

Funktionsvielfalt im Griff

© Archiv Augenweide: Die Darstellung von Gelände in 3-D ist Show und Orientierung gleichermaßen

Die Funktionen selbst wählt man ganz normal per Drehen und Drücken. Wer ins Hauptmenü will, kippt von egal wo den Controller einfach ein paar Mal nach links - oder drückt direkt den Menü-Knopf. Dennoch - es bleibt eine schier unüberschaubare Flut von Funktionen, die vor allem die schon angesprochenen weniger computeraffinen Zeitgenossen überfordern könnte.

Besonders, wenn man wie im 7er noch zig Goodies wie Spurhalte-Assistent, Headup-Display, Abstandswarner und und und installiert hat - deren Tasten unverständlicherweise links vom Lenkrad angebracht und mit wenig selbsterklärenden Icons beschriftet sind.

Navigation nahe an der Perfektion

© Archiv Das System berechnet auf Wunsch drei Routen zur Wahl und stellt diese übersichtlich dar

Das ist aber auch der einzige wirkliche Kritikpunkt. Vor allem fürs Navigationssystem hagelte es Zähler wie noch für kein System zuvor: Das Navi-System besitzt eine beinahe lückenlose Ausstattung mitsamt verschiedenen Internetdiensten, eine prachtvolle Grafik und navigiert so sicher, dass man es nicht in Frage stellt. Sehr gut ist auch die Freisprechanlage:

Wer unbedingt auf turmhohem Niveau jammern will, der kann beklagen, dass die automatische Verkehrsschilderkennung nicht immer richtig liegt, die Freisprechanlage im Auto besser klingt als an der Gegenstelle im Festnetz oder dass die Spracherkennung bei undeutlicher Aussprache nicht alles mitbekommt.

Davon gänzlich unberührt bleibt, dass BMW mit dem neuen iDrive vorne liegt. Ganz vorne.

Anzeige

Mehr zum Thema Handy orten, SIM sperren, Daten löschen Smartphone verloren - das können Sie tun Was tun, wenn das Smartphone verloren geht? Wir verraten, wie Sie das Handy orten, die SIM sperren oder wichtige Daten fernlöschen können.

Tablets, Smartphones & Co. verschenken Die besten Technik-Geschenke zu Weihnachten So wird die Bescherung ein voller Erfolg! Unseren Bestenlisten und Vergleichstests verraten, welche Smartphones und Tablets unterm Weihnachtsbaum… Telefonieren über LTE VoLTE - Was bringt Voice over LTE? Die ersten Netzbetreiber schalten ihre 4G-Netze zum Telefonieren frei, auch einige Smartphones beherrschen den neuen Standard schon. Doch wo liegen…

Musik-Streaming Apple Music ist da - der erste Eindruck Mit Music stellt Apple nicht nur seinen eigenen Streaming-Dienst vor. Für Musikfans mit Apple-Geräten bleibt kein Stein auf dem anderen. Wir zeigen,… Apple Pay, Android Pay & Co. Mobile Payment - Bezahlen mit dem Smartphone Mobile Payment - das Bezahlen mit dem Smartphone - könnte nun tatsächlich kurz vor dem Durchbruch stehen. Nicht zuletzt dank Apple Pay und Googles…