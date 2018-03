BMW ist ein echter Notruf-Pionier. Schon 1997 stattete der bayrische Autohersteller erste Fahrzeuge mit der lebensrettenden Notruffunktion aus.

Anzeige

© Archiv BMW ist mit seinem Konzept ConnectedDrive ein Vorreiter unter den Automobilherstellern und vernetzt seine Fahrzeuge konsequent mit allen relevanten Datenquellen im Auto, unter anderem auch mit Airbags und diversen Sensoren.

Zehn Jahre später waren bereits über 500 000 BMWs mit ConnectedDrive-Notrufsystemen unterwegs. Der automatische Notruf mit Übermittlung des Standorts ist bei BMW Bestandteil des Telematikdienstes BMW Assist, der 1999 eingeführt wurde. Nach eigenen Angaben hat BMW bislang in mehr als 20 000 Fällen weltweit für schnelle Hilfe gesorgt. Ausgelöst wird der Notruf entweder manuell oder per automatischem Impuls durch Aktivierung der Crash-Sensoren und der Airbags. Die genauen Positionsdaten sowie Fahrgestellnummer, Fahrzeugtyp und Fahrzeugfarbe übermittelt das Fahrzeug selbstständig, den Rettungsdienst verständigen allerdings BMW-Mitarbeiter im Callcenter. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz stellte BMW im vergangenen Jahr auch eine automatische Notruflösung vor, die direkt die entsprechende Rettungsleiststelle alarmiert. Außerdem bietet BMW unter dem Dachbegriff BMW ConnectedDrive weitere Online-, Assistenz- und Service-Systeme für seine Autos an.

Anzeige

Mehr zum Thema Produkte und Netze des Jahres Die connect-Leserwahl 2009 Nach nunmehr 16 Jahren Leserwahlen stand bei connect eine kleine Revolution an: Erstmals konnten die Leser auch online abstimmen. Mit großem Erfolg!

10 Jahre Kurzstrecken-Funktechnik Alles über Bluetooth Ende des Jahres wird die Kurzstrecken-Funktechnik Bluetooth zehn Jahre alt. Wir zeigen, wie Sie diese Technik in den Griff bekommen und von ihr… Handy mit Navigation von Garmin Garmin stellt nüvifone vor Garmin stellt mit dem neuen nüvifon sein zweites GPS-Handy vor. Optik und Funktionalität lassen viel erwarten.

Ratgeber CeBIT 2010: Connected Worlds Vom 2. bis 6. März findet die alljährliche IT-Messe CeBIT in Hannover statt. Alle Neuheiten der Technik-Welt finden Sie in diesem Beitrag. Übersicht Alle Bestenlisten im Überblick Ob Smartphone, Handy, DECT-Telefon, Navi, Notebook oder Tablet: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle connect-Bestenlisten.