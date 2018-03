Kandidat Bong.tv hat seinen Firmensitz in Bozen/Italien. Trotzdem hat der Anbieter deutsches Publikum im Visier, denn die Website ist komplett auf Deutsch gehalten, und auch das Programmangebot von rund 30 deutschen Sendern lässt kaum Wünsche offen.

Der EPG sieht auf den ersten Blick recht übersichtlich aus: Zeitleisten bei den einzelnen Sendungen vermitteln bereits optisch, was wie lange läuft - bei einem Onlinevideorekorder ein etwas übertriebenes Feature. Umfangreiche Suchmechanismen wie bei Save.tv fehlen dafür. Zwar gibt's auch bei Bong.tv eine Volltextsuche; eine Genresuche oder gar eine Schauspielerdatenbank fehlt. Sei's drum, das eigentliche Aufnehmen klappt genauso einfach wie bei Save.tv.

© Connect Fertige Aufnahmen lassen sich schnell herunterladen. auf Wunsch gibt es eine Benachrichtigungsmail mit Downloadlink.

Pluspunkt für Bong.tv: Ist die Aufnahme im Kasten, wird der Kunde per Mail informiert und kann die Sendung per Klick auf den Direktlink in der Mail herunterladen. Als Kompression setzt Bong.tv auf H.264 (MPEG4) in zwei Qualitätsstufen: Hohe Qualität bedeutet eine Auflösung von 720 x 576 Bildpunkten bei einer variablen Bitrate von 1,5 Mbit/s. Wird die Sendung in 16:9 ausgestrahlt, beträgt die Auflösung sogar 1024 x 576.

Für mobile Abspielgeräte wie iPhone oder iPad empfiehlt sich die Standard- Qualität mit 320 x 240 Pixeln und einer variablen Bitrate von 450 kbit/s. Damit bietet Bong.tv die besten Bildqualitätswerte in diesem Vergleich, und auch der Sehtest bestätigt das Ergebnis - der Unterschied zu Save.tv ist allerdings nicht immens. Gut: Bong.tv bastelt gerade an einer App für iPhone und iPad - der Kunde kann also sicher sein, dass der Anbieter in die Zukunft investiert.

Das hat natürlich seinen Preis: Die ersten Wochen können Sie Bong.tv kostenlos ausprobieren, dann fallen im Bong Pack bei einem Jahr Laufzeit 4,99 Euro pro Monat an. Dafür steht dann ein Aufnahmevolumen von 10 Gigabyte zur Verfügung. Darf's ein wenig mehr sein, gibt's für 6,25 Euro pro Monat bei ebenfalls einjähriger Laufzeit das Bong Pack+, bei dem man 30 GB im Monat mit Aufnahmen füllen kann.

Mit der besten Bildqualität, übersichtlichem, wenn auch etwas rudimentärem EPG und sinnvollen Zusatzfunktionen wie der Mail-Benachrichtigung ist Bong.tv eine gute Alternative zu Save.tv. Bei diesem bekommt der Kunde zwar noch besseren Komfort und noch mehr Features, dafür dürfte den meisten Bong.tv-Kunden das kleine Paket ausreichen.

