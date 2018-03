© WEKA Media Publishing breakthrough 2017 award

Uns haben jede Menge Bewerbungen ereicht, die wir Ihnen hier in verschiedenen Kategorien vorstellen wollen.

Die Gewinner des breakthrough 2017 awards erhalten gesamt 500.000 Euro Mediavolumen in den Print- und Online-Medien der WEKA Media Publishing GmbH, 17.000 Euro Geldpreis sowie 350.000 Edgar Cards.

Welchem Produkt oder welcher Dienstleistung trauen Sie zu, mit diesem Gewinn den Durchbruch 2017 zu erreichen?

Jetzt in den verschiedenen Kategorien für Ihren Favoriten voten!

User-Voting vom 02. November bis zum 31. Dezember 2016

Wir stellen die eingereichten Produkte und Dienstleistungen vor. Sie wählen in mehreren Kategorien, welchen Produkten und Dienstleistungen Sie den breakthrough 2017 zutrauen. Das Zwischenergebnis werden Sie jeden Montag hier auf connect.de finden. Jeweils montags werden wir auch ein kleines Gewinnspiel für Voting-Teilnehmer vorstellen. Das Endergebnis wird am 05.01.2017 veröffentlicht.

Jury-Entscheidung

Unter den Top-Platzierungen des User-Votings entscheidet anschließend eine hochkarätig besetzte Jury (Wissenschaft, Investoren, Gründer, Unternehmenslenker) über die drei Start-Up-Sieger des breakthrough 2017 awards.

Preisverleihung

Im Januar 2017 werden in einer großen Veranstaltung die Kategoriesieger sowie die Start-Up-Top 3 gekürt. Das erstplatzierte Start-Up erhält Medialeistung in den Online- und Printmedien von WEKA Media Publishing in Höhe von 300.000 Euro, 10.000 Euro Geldpreis und 200.000 Edgar Cards, das zweitplatzierte Team erhält 150.000 Euro Leistung, 5.000 Euro Geldpreis sowie 100.000 Edgar Cards und das drittplatzierte Unternehmen erhält 50.000 Euro Medialeistung, 2.000 Euro Geldpreis und 50.000 Edgar Cards.

Preisausschüttung

Die gewonnene Medialeistung kann von den Siegern im Jahr 2017 in Anspruch genommen werden.

