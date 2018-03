© Patrick Kuhlmann - Socialmatch socialmatch Logo

Socialmatch ist eine Veranstaltungsreihe in Bars, bei der sich 10 Teilnehmer bei dem eigens für diese Veranstaltungsreihe konzipierten Socialmatch-Brettspiel kennenlernen. Das Spiel wurde so entwickelt, dass die Teilnehmer bei verschiedenen Aufgaben und Fragen in Interaktion miteinander kommen und dabei entspannt mehr übereinander erfahren.

Die Events finden bereits in neun Städten deutschlandweit für verschiedene Altersgruppen (20-35, 30-45 und 40-60 Jahre) statt. Aktuell werden die Events in folgenden Städten angeboten: Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg und Stuttgart. Ab 2018 auch in Düsseldorf und Dortmund. Der Preis pro Teilnehmer liegt bei 25 Euro.

Socialmatch Brettspiel

Der Gedanke hinter Socialmatch ist, Personen ein einmaliges Erlebnis zu bieten, bei dem sie während eines tollen Events einfach neue Leute kennenlernen. Durch einen Spieleabend im erweiterten Freundeskreis kam die Idee auf, ein Brettspiel zu entwickeln, das genau dieses Kennenlernen von Leuten einfach und mit viel Spaß gestaltet.

Die klassischen Socialmatch-Events für Privatpersonen wurden mittlerweile um Team-Events für Unternehmen erweitert. Analog zu den klassischen Socialmatch-Events werden bei den Team-Events die Kommunikation, Interaktion und Vertrautheit unter den Mitarbeitern spielerisch gefördert. Dadurch erleben die Mitarbeiter ein tolles Event mit viel Spaß und stärken gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team. Der Bereich Team-Events soll zukünftig weiterausgebaut werden. Darüber hinaus soll das Socialmatch-Brettspiel, welches mit Hilfe von bereits über 2.000 Teilnehmern bei unseren Events perfektioniert werden konnte, zum Verkauf angeboten werden. Ebenfalls ist eine App im Gespräch, bei der das Spiel einfach und von überall aus gespielt werden kann.

Socialmatch wurde vom Wirtschaftsingenieur Patrick Kuhlmann und dem Kulturwissenschaftler Valentin Rieger gegründet, wodurch eine tolle Mischung komplementärer Fähigkeiten gewährleistet wird. Das Team wird ergänzt durch motivierte Mitarbeiter in den Bereichen IT und Business Development.

Viele der Teilnehmer der Socialmatch-Events sind Single und auf der Suche nach neuen Freunden oder dem richtigen Partner. Allein im Dating-Markt lag der Umsatz 2015 in Deutschland bei über 200 Mio. Euro. Hinzu kommt noch der Markt für Team-Events bei Socialmatch sowie der Markt der sich durch den Verkauf des Brettspiels ergibt.

Socialmatch wurde 2015 bereits mit dem 1. Platz beim Single-Award von einer namhaften Jury für sein Konzept ausgezeichnet.

