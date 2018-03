© Bühnengold

Anzeige

Bühnengold® - Intelligente Unterhaltung

Theater-Prävention-Bildung

Aktuell und kontrovers bringt Bühnengold® 10 spannende Theaterstücke, Workshops und Gesprächsrunden für junge Erwachsene in Ihre Schule. Professionelle SchauspielerInnen präsentieren ein nachhaltiges und einzigartiges Konzept präventiver, auf den Bildungsplan abgestimmter, Unterhaltung. Unsere mobilen Events terminieren wir flexibel und stimmen sie individuell auf Ihre Wünsche ab. Ihr Vertrauen ist unser Erfolg. Bühnengold® spielt immer und überall im gesamten deutschsprachigem Raum. Wir nehmen die Herausforderung an, uns mit unserem Bildungsauftrag für unsere Kunden, attraktiv auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu bringen.

Bühnengold® vereint in seinen jungen und attraktiven Bühnenstücken die klassische Form eines Theaterstückes mit aktuellem Zeitgeist. Daraus resultieren einzigartig unterhaltsame, sowie prägende Theatervorstellungen für junge Erwachsene. Wir agieren und bilden direkt vor Ort, in der Schule gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern.

© Bühnengold Bühnengold

Für neue Projekte und up dates unserer Inszenierungen orientieren wir uns an dem Feedback von Schüler- und Lehrerschaft sowie an aktuellen Themen aus Wirtschaft, Politik und Sozialem.

Unsere Philosophie: Durch intelligente Unterhaltung junge Menschen zu kritischen, geistig wachen Menschen zu formen, die sich ihrer Stimme und Rolle in der Gesellschaft bewusstwerden, um diese mit Freude motiviert nutzen.

© Bühnengold Bühnengold

Dominique Berg

Morgens um sechs ist sie schon die Erste im Berliner Büro und geht als Letzte. Vision gleich Wachstum gleich Erfolg. Dominique Berg, Diplom-Schauspielerin, Autorin, Gründerin und Geschäftsführerin, werden täglich Höchstleitungen abgefordert.

Bühnengold​® wurde 2012 aus der Wut heraus gegründet. Bildung und Kultur rentabel machen, nicht nur kreativ vor sich hinarbeiten und auf Publikum hoffen, sondern hochwertig und professionell präsentieren. Nach einem der vielen Castings dachte die junge Gründerin, das kann ich besser und schrieb ihr erstes Theaterstück. Sie kann es besser! Clever kalkuliert und erfinderisch, das Konto überzogen, fing sie an, ihre Vision Intelligenter Unterhaltung zu verwirklichen.

Bühnengold® ist kein Künstlerkollektiv, es ist ein Unternehmen, frei von öffentlichen Förderungen und konsequent geführt. Um kreativ agieren zu können, braucht es Struktur. Das geniale Konzept von Theater, Prävention und Bildung wurde mit Scharfsinn ausgearbeitet und wird ganzjährig in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie an deutschsprachigen Schulen in anderen Ländern Europas erfolgreich dargeboten. Das Bühnengold®- Team arbeitet in seinen verschiedenen Abteilungen eng zusammen, gemeinsam kreieren Veranstaltungsmanagement, Regie, Künstler, Pädagogik, IT und Marketing einprägsame Events für junge Erwachsene. Die Bühnenstücke sind aktuell und kontrovers, auch Klassiker sind zu finden, dabei werden über elegante Texte unterhaltsam Werte vermittelt. Das Vorhaben, die Vision jedem Menschen kulturelle Bildung zugänglich zu machen, wird von fehlenden finanziellen Mitteln der öffentlichen Einrichtungen und der geringen Akzeptanz der Bildungs- und Kulturbranche als wirtschaftliche Leistungsträger behindert. Der offensichtliche Mehrwert erschließt sich noch nicht jedem.

Bühnengold® wirkt heute dort, wo es morgen nötig ist. Die Inhalte, wie Toleranz, Freiheit, Respekt und auch politisches Tagesgeschehen werden entwaffnend ehrlich auf die Bühne gebracht. Der Zuschauer versteht, er wird abgeholt und ernst genommen; dieser Zuschauer ist unser aller Zukunft.

>> Wir schaffen hier etwas Neues, etwas Wunderbares. Lasst uns gemeinsam groß sein! <<

So schwört Dominique Berg ihr Team jeden Tag ein. Es gibt die Zwanzig- und die Fünfzigjährigen, dazwischen sie, die angehende Wirtschaftswissenschaftlerin. Jede Woche kommt ein neues Teammitglied dazu. Die Schritte sind groß, die Ziele noch größer. Bühnengold® ist kein Start Up, sondern 2017 Gesellschaft sowie Ausbildungsbetrieb geworden und Vorreiter für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmenspolitik. Soziale Verantwortung übernehmen, das ist die Botschaft und wird im Friedrichshainer Office mit goldenem Tisch vom Team, welches auch aus freien PraktikantInnen besteht, gelebt. Bühnengold® ist authentisch und voller Energie, das fällt auch den vorbeigehenden Passanten auf, die oft stehen bleiben, um das rege Treiben durch das Schaufenster zu beobachten.

Es gibt viel zu tun, das stresst nicht, das macht Lust. Bühnengold® gestaltet Zukunft und Europa.

Bühnengold Quelle: Bühnengold Bühnengold

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 2) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. Ratgeber Online-Shoppen: Tipps für mehr Sicherheit Online-Shopping ist unkompliziert, schnell und oft günstiger. Mit unseren Tipps bringen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe sicher über die Internetbühne.