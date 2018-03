© Shelfd

Shelfd.com​ ist eine Streaming-Plattform mit dem Fokus auf Kuration. Bei uns findest du die besten Spielfilme, Dokumentationen und Serien aus den deutschen Mediatheken. Dabei produzieren oder hosten wir keine eigenen Videos, sondern durchforsten das Netz für unsere Nutzer nach den kostenlosen Highlights.​

© Shelfd Die Mediatheken sind voll!

Videos, die du nicht verpassen darfst

2017 werden so viele Medien konsumiert, wie nie zuvor. Allein auf YouTube werden jede Minute 400 Stunden neue Videos hochgeladen. Entsprechend schwer fällt es bei dieser Angebotsfülle noch den Überblick zu behalten. Allein das Abonnieren von gezielten Kanälen verspricht Abhilfe. Doch je genauer man dem Algorithmus sagt, was man gerne schauen möchte, desto seltener stößt man auf Unerwartetes.

Willkommen in der Streaming-Ära

Seit zwei Jahren befinden sich vor allem Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime auf dem Vormarsch. Mit einem dauerhaften Angebot von mehreren tausend Spielfilmen und Serien auf Abruf haben sie die Nutzungsgewohnheiten aller Generationen nachhaltig geprägt. Die Fernsehsender haben erkannt, dass sie nur mithalten können, wenn sie sich online von ihrem linearen Programmschema lösen und ihre Inhalte ebenfalls in Mediatheken bereitstellen.

Hinzu kommt, dass der Fernseher als Endgerät selbst an Bedeutung verliert. Clips werden zunehmend direkt über das Endgerät konsumiert, auf dem man über sie gestolpert ist. Mal geplant, meist einfach nebenbei – auf dem Laptop, dem Smartphone oder dem Tablet. Mit Shelfd fokussieren wir uns genau auf diesen kanalübergreifende Medienkonsum.

© Shelfd Du entscheidest, was läuft!

Mehr als eine digitale Fernsehzeitschrift

Mit Shelfd vereinfachen wir das Entdecken, Sortieren, Empfehlen und Abrufen von Videos im digitalen Zeitalter. Unser erklärtes Ziel ist es eine Plattform zu schaffen, mit der alle denkbaren Sender über eine einzige Oberfläche bedient werden können. Durch den Fokus auf Kuration stellen wir zudem sicher, dass jedem Nutzer eine ansprechende und personalisierte Auswahl der besten verfügbaren Inhalte angeboten wird. Dabei setzen wir auf eine Mischung aus Kanal-Abos, die der Nutzer selbst bestimmt, und eine durch Experten gesteuerte Kuration. Somit bekommen unsere Nutzer nicht nur mehr vom Selben.

Ein wichtiger Baustein des Konzepts von Shelfd ist der Netzwerkgedanke. Wir wollen die Plattform zu einem Ort erweitern, auf dem der Austausch zwischen Sendern, Produzenten, Marken und Nutzern im Vordergrund steht. Gleichzeitig möchten wir den Austausch, sowie das Bewerten und Empfehlen von Inhalten unter den Nutzern fördern. Am Ende soll jeder Shelfd-Nutzer eigene Regale kuratieren können, um seine Interessen mit anderen zu teilen. So wollen wir für eine bunte Geschmacksvielfalt sorgen.

Zusätzlich informieren wir über die Verfügbarkeit jeder einzelnen Empfehlung. Denn die meisten Filme, Dokumentationen und Serien aus den Mediatheken stehen nur für einen begrenzten Zeitraum zum Abruf zur Verfügung. Unser Versprechen: Wir behalten die Mediatheken im Blick.

© Shelfd Unser Team ist über ganz Deutschland verteilt.

Aus Liebe für den Film

Seit 2010 stellen wir als freiberufliche Journalisten bereits Kino-Neustarts vor. In den letzten Jahren haben wir ein tiefes Verständnis für die Branche, die Veränderungen durch die Digitalisierung und auch für die Bedürfnisse der verschiedensten Protagonisten entwickelt. Als Vorabtest für Shelfd haben wir einen wöchentlichen Newsletter ins Leben gerufen. Dieser enthält nachwievor sechs Empfehlungen aus den Mediatheken und wird inzwischen an über 6.500 Empfänger versandt.

Seit Mai 2017 ist Shelfd.com online

Durch eine Förderung vom VOCER Innovation Medialab in Kooperation mit der ZEIT-Stiftung konnten wir die erste Version von Shelfd als Plattform realisieren. Dafür haben wir ein Redaktionstool programmiert, mit dem wir Inhalte in senderübergreifende Playlisten einsortieren können. Dies stellt nun die Arbeitsgrundlage für unseren aktuellen Beta-Test dar, in dem wir unseren Nutzern individuelle Mediathekentipps bereitstellen. Hast du Lust das einmal auszuprobieren?

© Shelfd Durch das Abonnieren von genrebasierten Kanälen kannst du dir deinen ganz persönlichen Feed mit Video-Empfehlungen zusammenstellen.

Die nächsten Schritte

Wir haben viele Ideen, wie wir Shelfd.com weiterentwickeln wollen. Allen voran steht das Ziel den Zugriff auf die Vielzahl an Mediatheken zu vereinheitlichen. Aktuell finanzieren wir das Projekt noch selbst, wobei Spenden unserer Nutzer via Steady​ bereits die laufenden Technik-Unkosten decken. Für größere Sprünge sind wir aber noch auf der Suche nach Investoren, Kooperationspartner und Mitstreiter.

Deine Unterstützung beim Breakthrough-Wettbewerb würde uns die Welt bedeuten! Hilf uns, damit wir 2018 so richtig durchstarten können.

