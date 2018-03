© kvegks kvegks

Anzeige

Kvegks​ – die vegane Keksmanufaktur:

Die Keksmanfuaktur kvekgs produziert bio-zertifizierte, vegane und palmölfreie Kekse und Cracker in einer Bäckerei einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, in der nie zuvor vegane Kekse gebacken wurden und die sich extra für die Zusammenarbeit mit kvegks eine Bio-Zertifizierung durchgeführt hat. Der Fokus von kvegks ist: Wir verbinden nachhaltige Produkte – bio , vegan , palmölfrei - und Genuss mit einer „sozialen“ Produktion –diese Kombination ist unsere Alleinstellung. Unser Ziel ist es, ein junge, frische, zeitgemässe vegane Keks- und Crackermarke im Markt zu etablieren, frei von den oft bemühten Traditionsgeschichten des Wettbewerbs.

kvegks​ unterscheidet sich von anderen Herstellern dadurch, dass die Backwaren in einem Handwerksbetrieb produziert werden, ohne Fließbänder. Die meisten Tätigkeiten sind rein handwerklich. Durch die Zusammenarbeit mit kvegks werden zudem Arbeitsplätze in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gesichert.





© kvegks kvegks Team

Die Idee entstand in der Situation als die beiden GründerInnen, Uta Mosecker und Peter Link, Ende 2013 begannen, vegan zu leben und feststellten, dass es auf dem Markt kaum Angebote gab. Nach einer ca. halbjährigen Entwicklungsphase mit vielen fehlgeschlagenen Backversuchen präsentierte kvegks seine Kekse und Cracker im August 2014 zum ersten Mal der Öffentlichkeit.

Mittlerweile - und nach etlichen Produktverfeinerungen und Sortimentsanpassungen - vertreibt kvegks seine Kekse und Cracker bundesweit im Online-Handel, in ca. 40 Filialen der Biosupermarktkette Denn´s, in Feinkostgeschäften, Supermärkten, Bioläden, in Großpackungen in der Gastronomie und in unverpackt-Läden. Zudem produziert kvegks für andere Unternehmen und Organisationen. Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation ARIWA wurde beispielsweise 2017 ein Keks produziert. Auch ein Eishersteller lässt bei kvegks backen, um den angebackenen Teig in seinem „cookie dough“-Eis zu verarbeiten.

© kvegks kvegks

Der Markt für bio-vegane Kekse und Cracker wächst parallel zur steigenden Zahl von VeganerInnen weltweit recht stark. Allerdings ist die Konkurrenz auch größer geworden, auch etablierte Bio-Keks und -Cracker-Hersteller sind längst auf den veganen Trend aufgesprungen.

Alles in allem blickt kvegks dennoch optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage nach veganen Produkten wird mit der stetig steigenden Zahl der VeganerInnen weiter zunehmen, zudem gibt es einen Trend zu Bioprodukten. Und die soziale Komponente der Produktion in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen wird von vielen Kunden wertgeschätzt. kvegks sieht noch viele Produktdiversifizierungsmöglichkeiten, der Fantasie und der Entwicklung von Angeboten für vertikale Märkte sind keine Grenzen gesetzt. Eine Herausforderung wird es sein, die Ideen mit den doch knappen Ressourcen immer rechtzeitig realisieren zu können. Derzeit ist kvegks auf der Suche nach einem nachhaltig orientierten Investor, um das Wachstum zu beschleunigen und die vielfältigen Potenziale, die der Markt bietet, noch besser erschließen zu können.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet.

breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung. Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen…

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.