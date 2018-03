© Insider Navigation

Anzeige

INS Insider Navigation bietet eine effiziente Lösung für Indoor Navigation an. Die Technologie basiert auf Augmented Reality und optischer Wiedererkennung eines Gebäudes, da GPS in Gebäuden oftmals nicht funktioniert.

Das Setup ist für Partner sehr einfach: sie müssen nur einen bestimmten Veranstaltungsort mit einer Digitalkamera aufnehmen und einen 2D-Grundriss liefern. Daraufhin erstellt der INS Algorithmus eine Punktwolke, die die Navigation und das Setup von Points of Interest im Backend ermöglicht.

Bei der Anwendung erkennt die Kamera des Smart Devices zunächst das Bild wieder. Dieses wird dann zum Server weitergeleitet, der die Position des Users bestimmt. Nun kann der User durch die Venue navigieren, Objekten folgen und mit jeder Form von Augmented Reality Inhalten, die vorher im CMS angelegt wurden, interagieren.

Sobald die Lösung implementiert ist, kann siefür eine Vielzahl an Use Cases eingesetzt werden. So kann sie für personalisierteReise-Navigation und flexible Werbung an Flughäfen, Customer Loyalty-Programmemit Gamification in Einkaufscentern oder interaktives Edutainment in Museenverschiedenen Benutzergruppen Mehrwerte und erweiterte Erlebnisse bieten. ImB2B Professional Bereich führt der Einsatz der Lösung für Inspection,Maschinenwartung und Logistics in Fabrikshallen zu Verbsserung undEffizienzsteigerungen in Produktions- und Arbeitsprozessen. Die smarte Fabrikslösungvon Insider Navigation haben bereits multinationale Konzerne wie Volkswagenoder DHL auf den Plan gerufen. Beispiele von Use Cases sowie Demos können aufdem Youtube Kanal "insider navigation" gefunden werden.

Insider Navigation Quelle: Insider Navigation Insider Navigation

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung.

Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen… breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. Leak zu Release-Plänen, Features und mehr Apple setzt voll auf AR: Headset soll bis 2019 fertig sein ARKit in iOS 11 war nur der Anfang: Bis 2019 will Apple angeblich ein eigenständiges Augmented-Reality-Headset entwickeln. Der Codename: T288.