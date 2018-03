© ARaction ARaction

Anzeige

Das Team von ARaction entwickelt derzeit eine weltweit einzigartige Augmented Reality Software, die die Grenzen zwischen digitalen Informationen und realen Objekten verschwinden lässt - eine echte Revolution für mediales Präsentieren im Raum.

Mit mobilen Geräten erstellen Sie schnell und einfach beeindruckende interaktive Präsentationen, die Informationen perspektivisch korrekt im realen Raum verorten. Ihr Publikum wird durch den Raum geführt (Indoor-Navigation) und kann an Ort und Stelle Medieninhalte und sogar interaktive 3D-Modelle einblenden (location-based information).

Die Anwendungsbereiche für ARaction sind vielseitig: von Mitarbeiterschulungen im Industriebereich, in dem z. B. die Funktionen von Geräten digital animiert und am Objekt mit Hinweisen versehen werden, über innovative Produktpräsentationen im Store oder auf Messen, bis hin zu interaktiven Museumsführungen, bei denen digitale Rekonstruktionen die Ausstellungsstücke zum Leben erwecken. Sogar die Visualisierung umfassender Innenarchitektur-Entwürfe vor Ort im Rohbau ist möglich!

Um einfache AR-Präsentationen mit ARaction zu erstellen sind keine speziellen Kenntnisse notwendig. Als flexibles Authoring-Tool bietet ARaction einen kompletten "Werkzeugkasten" mit dem Sie AR-Anwendungen bei geringem Budget sogar selbst gestalten können! Wenn Sie jedoch die fortgeschrittenen Features der Software nutzen möchten, um Ihre Kunden zu beeindrucken, können Sie Design und Entwicklung Ihrer Präsentation getrost den Profis überlassen.

© ARaction ARaction im Museumseinsatz: dreidimensionale Rekonstruktionen

ARaction Quelle: ARaction ARaction Usecases 2017 (Aufnahmen: aktueller Entwicklungsstand, keine digitalen Montagen)

ARaction richtet sich an folgende Zielgruppen:



Industrie: Einsatz in der Produktionsplanung, als digitales Handbuch in Service & Wartung, in der Instandhaltung, in der Aus- & Weiterbildung, im Marketing sowie auf Messen. Mitarbeiter können punktgenau durch Fabrikhallen navigieren, Anleitungen in nie dagewesener Exaktheit direkt an ihren Maschinen einblenden und dreidimensionale CAD-Bauteile perspektivisch korrekt anzeigen lassen.

Ausstellungen: ARaction ist eine ideale Erweiterung für Ausstellungen – egal ob für Wissenschaftszentren oder in Museen: Rekonstruktionen oder Animationen werden direkt am spezifischen Teil eines Exponats eingeblendet; Besucher können in ein 360° Video eintauchen, in dem das Exponat in seiner ursprünglichen Umgebung platziert wird.

Point of Sale: Am POS kann ARaction Kunden direkt zu ausgewählten Produkten führen und dort zusätzliche mediale Informationen einblenden. So profitieren Flagship-Stores, Showroom oder Marken-Shops:

Die Aufmerksamkeit des Nutzers wird nicht vom Produkt abgelenkt.

Die Kaufbereitschaft erhöht sich durch Emotionalisierung des Produkts.

Komplexe Produkte lassen sich interaktiv einfacher erklären.

Weitere Zielgruppen: Architektur, Öffentlicher Raum, Kultur & Kampagnen, Forschung & Bildung, Tourismus, u.v.m.

Team

Das Team von ARaction besteht aus einem Mediendesigner, drei Software- und Webentwicklern sowie einer Sprachexpertin. In administrativen Fragen wird das Team von einem Juristen unterstützt. Zusammen können die Teammitglieder auf langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, Ausstellungsdesign und der Realisierung von Medientechnik-Gewerken bei staatlichen Großprojekten zurückgreifen.

Geschäftsmodell, weitere Produkte und Dienstleistungen

a) Entwicklung & Vertrieb einer mobilen Augmented Reality Software unter Einsatz von Google Tango und ARCore, der 3D-Engine Unity und des Contentmanagementsystems WordPress. Die Kombination dieser Technologien ist bisher weltweit einmalig.

b) Digitales Userexperiencedesign & technischer Support bei der Implementierung der Augmented Reality Anwendung in Unternehmen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen.

Das Dienstleistungsangebot im B2B-Geschäft umfasst Konzeption der AR-Anwendung, Design, Content-Erstellung (Texte, Grafiken, Videoproduktion, 360° Videos, 2D-Animationen, individuelle 3D-Modelle, HTML-Anwendungen wie z. B. Image-Slider oder Quiz-Applikationen), Pflege und Inbetriebnahme vor Ort.

c) Neben Software-Lizenzen und digitalen Designdienstleistungen bietet ARaction maßgeschneiderte Hardwarelösungen für den Einsatz der AR-Anwendungen auf Basis verschiedener Smartphones, VR-Cases und eigenentwickelter Zubehörteile.

© ARaction ARaction in drei Schritten

Marktsituation und Ausblick

Augmented & Virtual Reality sind in aller Munde. Derzeit entwickeln die digitalen Global Player wie Google, Microsoft und Apple alle ihre eigenen Hard- und Software-Lösungen.

ARaction nutzt aktuelle Marktchancen, um auf Basis brandaktueller Technologien innovative Anwendungen zu entwickeln. So können Entwicklungskosten für AR-Erlebnisse drastisch gesenkt werden und die Technologie wird auch für neue Zielgruppen (insbesondere KMUs) attraktiv. ARaction erschließt damit einen neuen Markt der "Digital Industries" und plant derzeit erste Projekte in Zusammenarbeit mit einer Kommune in Niederbayern. Ziel und Herausforderung ist dabei, als Startup nicht nur mit den rasanten Entwicklungen der neu entstehenden Frameworks Schritt zu halten, sondern darüber hinaus auch proaktiv die Zukunft der Erweiterten Realität mitzugestalten.

Aktuell befindet sich die Entwicklung der ersten ARaction Version kurz vor dem Abschluss. Der Go-Live ist für Anfang 2018 geplant.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung.

Start-Up Wettbewerb breakthrough 2018 award - Jetzt abstimmen! Der breakthrough 2018 award steht in den Startlöchern. Hier finden Sie eine Übersicht all unserer teilnehmenden Start-Ups auf dem Weg zum möglichen… breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. Leak zu Release-Plänen, Features und mehr Apple setzt voll auf AR: Headset soll bis 2019 fertig sein ARKit in iOS 11 war nur der Anfang: Bis 2019 will Apple angeblich ein eigenständiges Augmented-Reality-Headset entwickeln. Der Codename: T288.